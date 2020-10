Etude SFAM : seuls 45% des Français nettoient leur téléphone

Le téléphone est devenu indispensable à la vie quotidienne et la plupart d’entre nous emmenons nos smartphones partout. Résultat : ils seraient jusqu’à trois fois plus sales qu’une cuvette de toilettes… Pensons-nous pour autant bien a les nettoyer régulièrement ? SFAM a mené l’enquête.

D’après une étude réalisée par le courtier en assurance, leader européen pour la téléphonie mobile, le multimédia et les objets connectés SFAM, seule la moitié des Français prend le temps de nettoyer son téléphone régulièrement.

Le téléphone, un nid à bactéries

Et ce alors même qu’environ 80% des microbes se transmettent par les mains et que les Français consultent jusqu’à trente fois leur portable en une journée… Rien d’étonnant à ce que nos téléphones deviennent vite de véritables nids à levures, moisissures et autres bactéries avec parfois, des risques sanitaires à la clé.

Des habitudes sanitaires modifiées avec le Covid-19

La crise du Covid-19 a considérablement augmenté les préoccupations sanitaires des Français, y compris en ce qui concerne les objets du quotidien. Comment les Français prennent-ils soin de nettoyer leurs appareils ? Selon le sondage réalisé par SFAM, ils utiliseraient en priorité du gel hydro-alcoolique (42%), du produit lave-vitre (21%), des détergents (8%), de l’eau et une éponge (6%) et enfin du liquide vaisselle (4%).