JVD vient égayer nos intérieurs et protéger notre santé avec son nouveau purificateur d’air “Air Origins”

En cette période de pandémie mondiale, la qualité de l’air est devenue pour un grand nombre de personnes un enjeu sanitaire majeur. L’entreprise nantaise spécialiste dans la fabrication d’équipements d’hygiène et d’hôtellerie se lance sur le marché des purificateurs d’air avec “Air Origins”. Conçu par des ingénieurs français et en collaboration avec le célèbre designer Ramy Fischler, ce purificateur d’air permet de purifier l’air intérieur tout en embellissant nos intérieurs grâce à son design chic et élégant et tout en respectant l’environnement

Développée avec des designers et ingénieurs français de talent, la solution Air Origins® permet de combattre 100% des nuisances : contaminants, allergènes, odeurs et polluants présents dans l’air, en les détruisant et en purifiant l’atmosphère intérieurs de lieux publics comme privés.

Une gamme au design d’exception

Pour cette révolution de l’hygiène au quotidien, JVD s’est associée tout naturellement à Ramy Fischler, un choix qui s’explique par la pratique éclectique du designer, tournée vers les enjeux futurs de la planète et les usages quotidiens de demain. Élu designer de l’année en 2018, Ramy Fischler a conçu une gamme d’objets élégants, aux lignes épurées au service de l’action purificatrice de Air Origins®.

Totalement inédite de par sa technologie, la gamme Air Origins® se devait d’avoir un design tout aussi impactant, en rupture avec son marché. Pour Ramy Fischler chaque création possède son histoire et sa narration. Celle de la gamme Air Origins se résume en une volonté de sensibiliser le monde à la qualité de l’air intérieur et ses enjeux sanitaires. En résulte un objet finement dessiné, un design novateur qui intrigue par sa différence tout en s’intégrant harmonieusement dans notre quotidien. La gamme Air Origins évoque par sa forme une nouvelle ère, un nouvel usage, un avenir plus sain et durable, pour tous.

Des objets élégants et épurés, pour un air plus sain.

Commercialisée cette année, la nouvelle gamme de purificateurs d’air « Air Origins » entend ainsi s’adapter à tous nos intérieurs, en respectant l’environnement, de par sa conception durable, et son efficacité au service de notre santé. La technologie utilisée, la Smart Mineralisation ® brevetée par JVD, ne nécessite ni consommable ni changement de filtre. Elle permet de réparer les composants pendant 10 ans et la possibilité de les recycler.

L’alliance entre la technologie développée par JVD et le design de RF Studio donne ainsi naissance à des produits uniques, à la performance inégalée.

Ramy Fischler, fondateur de RF Studio : « Notre époque illustre plus que jamais le besoin d’associer science, technologie et design pour imaginer une vie meilleure, mais respectueuse de notre environnement, et attentive aux défis sanitaires qui attendent les futures générations. Il est gratifiant et exaltant d’être associé à des innovations qui répondent concrètement à la purification de l’air de nos intérieurs, et ainsi permettre d’améliorer notre quotidien. Le design trouve ici sa noble place »

Thierry Launois, Directeur Général de JVD : « Je suis très heureux du succès de la collaboration entre nos ingénieurs et Ramy Fischler et ses équipes pour parvenir à ce résultat unique : une gamme de purificateurs d’air efficace, innovante et élégante. Le savoir-faire français en matière d’innovation industrielle au service de notre santé a su se marier avec l’excellence de nos designers et l’esprit d’originalité et d’esthétisme qui les habite pour parvenir à la réussite de notre gamme « Air Origins ». Nous sommes désormais fiers de présenter cette solution esthétique et unique à tous nos clients, pour purifier et embellir leurs intérieurs dans tous les types de bâtiments, grâce à une formidable aventure d’ingénierie et de design 100% made in France ! »