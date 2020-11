Le magazine Maison Actuelle vous accompagne dans votre projet de décoration

Maison Actuelle vient de lancer son numéro de fin d’année et vous propose un ensemble de conseils et de recommandations visant à répondre à vos besoins de cet hiver. Le magazine opte pour des méthodes simples et efficaces pour vous aider à aménager et décorer votre maison tel que vous le souhaitez.

Afin d’obtenir une décoration créative, le magazine Maison actuelle met à votre disposition des moyens et des outils qui vous permettent de développer votre propre savoir-faire en termes de décoration. Il vous permet de personnaliser votre intérieur en vous faisant profiter des dernières tendances présentes dans le marché. Il vous propose également un réseau professionnel qui peut répondre efficacement à vos besoins. Des experts dans le domaine de la rénovation et de l’énergie comme Pro Tech Renov, un spécialiste dans la rénovation écoénergétique. Ce dernier peut vous accompagner tout au long de votre projet de rénovation, il vous conseille et vous oriente vers les meilleurs choix qui correspondent à vos gouts et vos désirs.

Maison Actuelle vous fait aussi découvrir de nombreux fournisseurs qui pourraient vous aider dans le choix de vos produits tels que :

Markilux, un fabricant qui possède plus de 100 ans d’expérience dans le domaine des textiles et spécialisé dans la vente des toiles de store. Ce dernier vous propose un large choix de matières et de couleurs adaptés à vos exigences, ainsi qu’un ensemble de designs créatifs et modernes.

Provence Matériaux Anciens : un spécialiste dans la récupération et la vente des anciens matériaux de construction. Il vous propose une collection variée de vieux matériaux authentiques récupérés dans plusieurs régions françaises (l’Auvergne Rhône Alpes, Franche Comté, la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie).

Le magazine souhaite donc vous placer au cœur des tendances les plus innovantes pour vous satisfaire, ainsi que vous mettre en contact avec les spécialistes leaders dans le domaine de la rénovation et l’aménagement. Cela pour vous permettre d’obtenir les meilleurs conseils pour la décoration de votre intérieur, et notamment pour en profiter en cette période de confinement. “Qu’on vive bien ou mal cette période particulière, il faut dans tous les cas avouer qu’elle nous oblige à passer beaucoup plus de temps chez soi. Plutôt que de le prendre comme une fatalité, pourquoi ne pas en profiter pour redécorer son intérieur ?”, indique le magazine Maison Actuelle dans un de ses articles sur son site.

Maison Actuelle https://maisonsactuelle.com/

HD Media Groupe https://hdmediagroupe.com/