Tokyo 2021 : après la cérémonie d’ouverture, place aux jeux

Malgré les reports et scandales qui ont émaillé l’organisation des JO, le Japon a finalement persisté et affiche sa détermination à faire triompher les valeurs du sport. La tenue de la cérémonie d’ouverture, malgré le récent limogeage de son organisateur, en est un exemple. Avec le succès de cette cérémonie, le Japon met le monde à l’heure olympique et fait taire les polémiques.

Malgré la crise, place au sport

En dépit des difficultés et de la crise qui persiste, c’est désormais chose faite : la flamme olympique a été allumée à Tokyo le 23 juillet 2021, à l’issue de la cérémonie d’ouverture. Quelques instants plus tôt, c’est l’empereur du Japon lui-même, Naruhito, qui avait déclaré ouverts les Jeux olympiques. Cette cérémonie vient concrétiser l’organisation de ces Jeux en période de pandémie. “Loin d’être une chose facile” selon les propos de l’empereur rapportés par l’agence Kyodo, l’organisation a fait la part belle à la simplicité et à la sobriété. Pour Alexandre Boyon, journaliste sportif de France Télévision chargé de commenter la cérémonie, les organisateurs ont voulu “montrer que les Jeux sont plus que jamais un trait d’union en ces temps compliqués”. Une minute de silence a ainsi été observée au début de la cérémonie. Des hommages au personnel soignant ont été rendus, notamment par Thomas Bach, président du Comité International Olympique, et Seiko Hashimoto, présidente du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

La diversité et l’inclusion ont également été mises à l’honneur lors de cette cérémonie d’ouverture. Alexandre Boyon a ainsi rappelé qu’ “être uni par l’émotion, aller de l’avant et vers plus de diversité sont les mots d’ordre de la cérémonie”. Une volonté d’ouverture manifestée notamment par la présence d’une délégation de 29 athlètes réfugiés, réunis sous la bannière olympique par ces mots de Thomas Bach : “Avec votre talent et votre force, vous démontrez à quel point les réfugiés sont un enrichissement pour la société. Vous avez dû fuir vos maisons à cause de la violence, de la faim ou juste parce que vous êtes différents. Aujourd’hui, nous vous offrons un foyer paisible, bienvenue dans notre communauté olympique.” A l’issue de la cérémonie, l’allumage de la flamme olympique par la superstar du tennis japonais Naomi Osaka a marqué le coup d’envoi de ces Jeux de Tokyo.

JO 2021 : une cérémonie incertaine jusqu’au dernier moment

Si la cérémonie d’ouverture a désormais fait place aux épreuves sportives, celles-ci ont bien failli ne jamais avoir lieu. Initialement prévus à l’été 2020, les Jeux ont d’abord été reportés en raison de la crise sanitaire. En janvier dernier, leur annulation en bonne et due forme était même évoquée. Yoshiro Mori, président du comité d’organisation des Jeux, déclarait alors devoir “prendre une décision très difficile entre février et mars”. Et une fois prise la décision de maintenir les Jeux, le sort a continué de s’acharner, soumettant les organisateurs à rude épreuve jusqu’à la veille de la cérémonie d’ouverture. En mars 2021, le directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des JO avait dû démissionner après avoir insulté une comédienne japonaise bien connue. Début juillet, c’est un des compositeurs d’un des thèmes de la cérémonie d’ouverture qui a présenté sa démission, mis en cause pour son comportement extrême envers de jeunes handicapés au cours de sa jeunesse. Une décision assumée par la présidente du comité d’organisation des Jeux, Seiko Hashimoto : “Les deux piliers de ces Jeux sont la diversité et l’harmonie, et nous avons toujours été guidés par cet idéal”. Un idéal qui a enfin conduit les organisateurs à limoger sans hésiter Kentaro Kobayashi, responsable de la cérémonie d’ouverture, lui aussi rattrapé par son passé. D’anciens sketchs de ce comédien avaient été jugés “malveillants et antisémites” par le centre Simon-Wiesenthal de lutte contre l’antisémitisme et le racisme. Les organisateurs semblent en tout cas avoir fait le choix de la cohérence, à l’heure de mettre en avant la diversité et l’inclusion dans une cérémonie résolument apaisée et fédératrice. .

Résilience du Japon

Comme une métaphore sportive et olympique, le comité d’organisation aura fini par triompher des obstacles. La cérémonie d’ouverture a ainsi souligné en creux la résilience du Japon face à ces crises. Une capacité de rebondir que n’a pas manqué de relever le président français Emmanuel Macron, présent à Tokyo lors de l’ouverture des JO. “Ces Jeux olympiques devaient se tenir. Vivre avec le virus, c’est aussi maintenir ça. On doit résister, on doit tenir ces JO. Je suis là pour porter le soutien de la France au mouvement olympique et aux organisateurs japonais. L’esprit de l’olympisme est un esprit de collectivité. Nous allons prendre le relais en 2024, nous sommes prêts et devons continuer“. Cette résilience aura en tout cas marqué l’histoire de l’organisation de ces Jeux olympiques, de la candidature du Japon il y a dix ans à la cérémonie d’ouverture. Seiko Hashimoto n’a pas manqué de le rappeler : “Il y a 10 ans lors de la candidature du Japon aux JO, nous venions tout juste d’être meurtris par le drame de Fukushima. À cette époque, nous nous demandions comment les athlètes et le sport pouvaient nous aider à relever la tête. Cette quinzaine, d’autant plus étant donné le contexte actuel, doit permettre de répondre à cette question.“