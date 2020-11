Black Friday : les offres de smartphones à ne pas rater

Tradition commerciale qui nous vient tout droit des Etats-Unis, le Black Friday est un rendez-vous phare pour les commerçants, comme pour les clients. Alors que le coup d’envoi des achats de Noël est bien lancé, Hubside.Store s’est penché sur les intentions d’achats des Français. Une fois n’est pas coutume, l’iPhone est toujours autant prisé.

L’iPhone : grand gagnant du Black Friday, selon Hubside.Store

Qui dit confinement, dit restriction des déplacements et fermeture des commerces non essentiels. Qu’à cela ne tienne, les Français poursuivent leurs achats… en ligne ! Bien que cette année, les célébrations de Noël se dérouleront probablement dans un climat particulier, il n’est pas question de passer à côté. Pour la majorité des Français (77%), les meilleures affaires se trouvent sur internet, et en particulier durant le Black Friday.

A l’occasion de cet événement, quels sont les produits qui seront les plus plébiscités ? Hubside.Store a mené l’enquête et surprise : il s’agirait à nouveau des smartphones de la célèbre marque à la pomme ! Cette année, près d’un tiers (29%) des personnes interrogées âgées de 18 à 54 ans a l’intention d’acheter un iPhone. La raison ? L’arrivée, entre autres, de la 5G sur le territoire. De quoi concilier au mieux confinement, loisirs et télétravail. Car si la plupart des Français privilégient les produits adaptés au travail à distance – ordinateurs, imprimantes… -, 16% d’entre eux pourraient bien investir dans du matériel de loisir lors du Black Friday. Et l’iPhone 12, petit dernier d’Apple, se présente comme la nouveauté incontournable avec sa compatibilité 5G.

Si l’iPhone reste en tête de liste, d’autres produits multimédias sont aussi en vogue cette année : consoles de jeux (26%), accessoires (26%), ordinateurs (24%) et télévisions (16%). Le confinement et la banalisation du télétravail n’en seraient-ils pas pour quelque chose ? Joker ! En tout état de cause, les marques se sont déjà positionnées, à l’instar de Rakuten. Produits neufs ou d’occasion, AirPods, tablettes, montres connectées ou enceintes, il y en a pour tous les goûts.

Les produits reconditionnés : des offres avantageuses

Si le Black Friday permet à un tiers des Français de faire des économies importantes – entre 100 et 200 euros – sur tous types de produits, le reconditionnement des appareils multimédias permet aussi d’accéder à des prix alléchants. Pourquoi acheter un appareil au prix fort si ce dernier peut être disponible pour 30 voire 60% moins cher et ce, dans un état quasiment neuf ? Hubside.Store propose par exemple cette année des offres très attractives sur les iPhones : alors que la version 11 de 64Go est vendue à 689 euros par Apple, l’enseigne spécialisée dans la vente d’appareils reconditionnés le propose à 529 euros. Et pour les appareils plus anciens, les offres sont également très attractives – l’iPhone 7 est proposé à 209 euros, et l’iPhone 8 de 64Go est vendu à 249 euros, rien à voir avec les prix de la multinationale. L’avantage du reconditionné est simple : permettre aux clients d’accéder aux meilleurs produits High-Tech à des prix réduits.

La crise économique serait-elle un frein dans les dépenses ? Les Français seraient plus attentifs à leur porte-monnaie qu’avant la pandémie de la Covid-19. De fait, près de 70% d’entre eux privilégieront les appareils reconditionnés, notamment pour les smartphones. Outre le respect du budget et une garantie de produits de qualité, les marques de reconditionné proposent également d’autres avantages non négligeables. A travers ses catalogues en lignes – et désormais au sein de ses boutiques physiques -, Hubside.Store propose non seulement la vente d’appareils multimédias, mais également la réparation et l’assurance de ses produits. CDiscount prévoit quant à lui une garantie de deux ans, avec la possibilité de la renouveler. Qui a dit que la seconde main n’était pas gage de qualité ?