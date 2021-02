Comment gagner de l’argent sur internet ?

Participez aux sondages rémunérés

Internet fait partie de notre quotidien depuis maintenant des années. Surfer sur le web est une activité très passive. Pourtant, il est possible de l’exploiter afin de gagner de l’argent en ligne. Comment faire ? Voici les moyens les plus faciles pour y parvenir.

C’est une manière simple d’obtenir un petit revenu supplémentaire. Le principe est uniquement de répondre aux sondages des marques qui cherchent à améliorer leurs produits ou services. Ces dernières vous récompensent avec une petite somme ou des cadeaux. Vous pouvez trouver des sites sérieux et fiables qui peuvent rémunérer jusqu’à 100 € par sondage.

Utilisez le cashback

Le cashback est un remboursement sur une partie de vos courses en ligne. Pour ce faire, vous allez vous inscrire gratuitement sur un site de cashback qui est partenaire avec des sites vendeurs dans lesquels vous effectuerez vos courses ordinaires.

Il s’agit de faire vos courses comme à votre habitude sur ses sites partenaires. Vous pouvez avoir des sites sur les produits alimentaires, les appareils électroménagers, les cadeaux pour vos proches, les vêtements, etc.

Le remboursement peut varier, allant de 3 à 50 %. Sur certains sites, lors de votre inscription vous aurez déjà une petite somme dans votre cashback. Vous pouvez aussi chercher des parrainages offerts par les influenceurs pour augmenter votre cashback. En accumulant l’argent, vous pouvez soit le retirer soit l’utiliser pour faire vos courses

Créez des contenus

Le métier d’influenceur est devenu un rêve pour beaucoup de jeunes car c’est un métier qui consiste uniquement à produire des contenus sur les réseaux sociaux.

Vous n’avez pas besoin de diplôme pour créer votre chaîne ou votre compte professionnel, et vous serez payé à partir d’un certain nombre de vues et d’abonnés.

Pour ce projet, vous avez besoin de matériel audiovisuel ou d’un smartphone pour filmer et beaucoup de créativité pour divertir votre communauté.

Ouvrez une boutique en ligne

Le secteur du e-commerce a fait un véritable bond en avant en raison de la crise sanitaire. Entre les différents confinements et les couvre-feux il est difficile pour une véritable boutique de survivre sans être aussi présente en ligne.

C’est donc le bon moment, si vous avez une idée d’un produit à vendre, d’ouvrir et de développer votre boutique en ligne.

Pour le faire vous avez deux options : soit vous utilisez une plateforme comme Amazon ou eBay pour mettre directement vos produits en vente soit vous créez votre propre site d’e-commerce.

Le plus avisé serait de commencer à vendre sur les plateformes, même si elles prennent une commission, cela vous permet de tester et de voir si votre concept plaît. N’hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, pour vous faire connaître.

Créer son propre site pourrait être l’étape suivante. En effet pour avoir une belle boutique en ligne cela demande un peu d’investissement non seulement pour la créer mais aussi pour qu’elle soit bien référencée sur les moteurs de recherche. Il faut avoir une certaine connaissance dans le SEO pour choisir les bons mots clés ainsi que d’autres astuces pour vraiment bien se positionner. C’est un travail de longue haleine, mais à terme plus rentable car vous serez complètement indépendante.

Choisissez des amusements rentables

Vous pouvez gagner de l’argent seulement en vous amusant sur Internet, vous n’allez même pas vous en rendre compte car c’est en jouant que vous pourrez accéder aux gains.

Outre les jeux d’exploration qui peuvent vous faire remporter une petite somme, vous avez les casinos en ligne comme betfirstcasino.be sur lesquels vous trouverez les machines à sous, la roulette ou le blackjack qui sont les jeux les plus populaires et les plus lucratifs.

Il existe aussi des sites qui vous font gagner un peu d’argent en visionnant des vidéos amusantes ou publicitaires.