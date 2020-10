iPhone 12 : des nouveautés à l’appel

Grand-messe des Apple addicts, le Keynote virtuel de la marque à la pomme se tiendra ce soir à partir de 19 h (heure de Paris), et dévoilera dans le détail l’aspect, les fonctionnalités et le prix des nouveaux iPhone 12. Des appareils que les amateurs d’innovation pourront s’arracher en précommande dès le 16 octobre, pour un retrait en magasin ou une livraison dès le 23. En plus des distributeurs traditionnels que sont la Fnac, Boulanger ou Darty, il sera également possible de les trouver au sein des Hubside.Store, nouvel entrant dans la vente de produits multimédias.

Année après année, la hype autour de la marque à la pomme ne faiblit pas. Pourtant, lors de la commercialisation de la dernière version de ses emblématiques smartphones, Apple avait été quelque peu égratignée par les critiques : les différents modèles de l’iPhone 11 avaient déçu bon nombre de consommateurs, habitués aux bonds technologiques et aux audaces esthétiques de la firme californienne.

Pourtant avec l’iPhone 11, Apple ne s’était pas contenté de rattraper son retard sur les mobiles Android, devenus de redoutables concurrents. L’entreprise avait posé les jalons d’une nouvelle génération de smartphones, encore plus innovante. C’est dire à quel point l’iPhone 12 était attendu impatiemment par les « Apple addicts ».

Quatre nouveaux smartphones compatibles 5G

Ce mardi 13 octobre, lors d’une session vidéo préenregistrée, Apple dévoilera donc sa nouvelle gamme. Un keynote virtuel très attendu, mais sur le net, plusieurs détails ont déjà fuité.

Ainsi, alors que l’iPhone 11 était décliné en trois versions, quatre modèles sont attendus pour cette nouvelle génération : l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Mini, le moins cher de la gamme.

Et si côté design, très peu de changements sont à attendre, sur le plan technique, Apple met la pression sur ses concurrents avec une nouvelle gamme particulièrement performante : au niveau de l’autonomie, la nouvelle génération pourrait avoir une heure d’endurance supplémentaire par rapport à l’iPhone 11. Pour l’écran, le système OLD Retina est attendu, une première pour la marque californienne qui avait toujours conçu ses produits avec des écrans LCD. Un changement censé améliorer la solidité et la qualité d’image des nouveaux smartphones, dont on ne peut que se réjouir !

Les iPhone 12 devraient également être équipés d’une nouvelle caméra Face ID, avec angle de vision plus large, pour permettre à l’utilisateur de déverrouiller son iPhone plus facilement. Enfin, et c’est encore une nouveauté de taille, les iPhone12 pourraient être compatibles avec la 5G. Un changement bienvenu, alors que tous les autres concurrents asiatiques d’Apple (Samsung, Huawei ou encore Xiaomi) proposent déjà des produits compatibles avec la 5G.

Hubside.Store, Darty, Fnac : les distributeurs sont prêts

Depuis plusieurs années, la grand-messe de présentation des nouveaux produits Apple répondait à un agenda bien rodé : conférence de présentation un mardi du mois de septembre, début des précommandes le vendredi et mise en vente le vendredi suivant. Mais cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement ont bousculé les habitudes de la firme de Tim Cook.

La présentation officielle des iPhone 12 est donc un peu plus tardive cette année, à la mi-octobre, avec des précommandes qui pourraient être ouvertes dès vendredi prochain, le 16 du mois. Et si les prix devraient varier entre 800 et 1600 euros selon les capacités de stockage, la plupart des opérateurs téléphoniques ont déjà communiqué leur grille tarifaire pour ces iPhone nouvelle génération : entre 14 et 20 euros par mois pour des forfaits appels/SMS illimités et 80 GO d’internet.

Du côté des distributeurs multimédias prêts à vendre ce nouvel iPhone 12, les leaders historiques comme Darty ou Fnac sont déjà dans les starting-blocks. Un marché concurrentiel, qui doit compter désormais sur un petit nouveau : Hubside.Store. Le service de création de sites internet élargit son offre et se lance dans la vente de produits multimédias (smartphones, drones, consoles, objectifs connectés…), avec 35 nouveaux magasins qui devraient voir le jour en France avant la fin de l’année, et une centaine avant la fin de 2021. Près de 500 magasins sont même attendus d’ici 2022. À Paris, deux magasins Hubside.Store sont prévus, dans la gare Montparnasse et dans le quartier Beaugrenelle. Une sortie de l’iPhone 12 sur laquelle Hubside.Store, ce nouveau venu dans le retail digital, pourrait bien surfer.