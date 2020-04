Le généreux don de Tiffany & Co pour aider à lutter contre le Coronavirus

Un million de dollars ont récemment été débloqués par la fondation Tiffany & Co dans le but de lutter contre le Covid-19 qui continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde.

Un million de dollars pour aider deux fonds caritatifs

D’habitude, c’est vers la sauvegarde des animaux sauvages que se tourne Tiffany & Co, mais cette fois-ci, la fondation a décidé de venir en aide à deux fonds caritatifs qui aident à lutter contre le Coronavirus. Alors que plus de la moitié de la population mondiale est invitée à rester confinée, de nombreuses personnes agissent jour et nuit pour lutter contre la propagation du virus. La fondation a donc décidé de débloquer un million de dollars pour leur venir en aide. 75% de la somme totale vont donc être versés au fond de l’OMS en vue d’une répartition équitable entre tous les pays touchés. La seconde partie viendra directement en aide à la ville de New York, là où bat le coeur historique de la maison Tiffany & Co, sur la mythique cinquième avenue.

Tiffany & Co, entreprise prospère et responsable

Ce geste n’est pas le premier signe philanthropique de la fondation. Créée en 2000, elle s’était particulièrement illustré ces dernières années pour la protection de l’environnement et des animaux sauvages, comme en témoigne son engagement auprès de «Wildlife Conservation Network» en 2017. En donnant un million de dollars pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, la maison s’inscrit dans l’engagement responsable de plusieurs grandes entreprises en ce moment de crise, à l’instar de son nouveau propriétaire le groupe français LVMH, en première ligne dans la production de masques et de gel hydroalccoliques.