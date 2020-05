Société : Arte lance une vaste enquête sociologique internationale 

“Il est temps”. Cette initiative transmédia est portée par Arte Deutschland, Arte GEIE, NHK World, Upian, YAMI 2, On est prêt et Basis Berlin et vise une dimension internationale. L’objectif étant de mener une enquête participative et sociologique en ligne.

Une enquête longue de six mois

Ouverte à tous et totalement anonyme, cette enquête devrait durer six mois pour se conclure au mois de novembre 2020 par la programmation de six documentaires sur les chaînes d’Arte et sur d’autres chaînes dans le monde. Ces programmes ont pour but de prendre le pouls de l’ensemble de la société sur les différents enjeux climatiques, sociaux et démocratiques pour ébaucher des propositions aux nouvelles générations.

133 questions en huit langues différentes

Au programme, 133 questions accessibles en 8 langues différentes ont été diffusées sur la toile depuis le 27 mai dernier en Europe et en Asie. Six grandes thématiques sont alors abordées : la projection dans l’avenir, le regard sur le passé et l’héritage, les chemins de la transition écologique, la vision du monde contemporain, les comportements individuels et la santé publique et l’écologie.

Peu importe son âge ou sa situation, chacun peut répondre aux questions et ainsi se poser les bonnes questions quant à l’avenir de la planète, ses valeurs et le monde de demain. Le questionnaire est anonyme et les résultats sont dynamiques, accessibles en temps réel pour tout le monde.

“Mesurer les convictions”

Comme l’explique Alexandre Brachet, producteur chez Upian : “La force de ce programme consiste à proposer un questionnement intime, tout en permettant aux internautes de se positionner par rapport aux autres. L’objectif est aussi de mesurer où sont les contradictions entre les convictions et les attitudes adoptées”.

Arte France explique également “Lors de l’analyse des résultats, les sociologues accorderont une place importante aux réponses des 16-34 ans, afin de proposer une photographie de la jeunesse internationale et de son inclinaison au changement”. En 2013 déjà, la chaîne avait présenté des documentaires qui interrogeaient sur l’avenir de la jeunesse française et européenne : “Génération Quoi ?” en 2013 et “Génération What ?” en 2016.

Diffusion de l’enquête prévue pour novembre 2020

En novembre 2020, les documentaires seront diffusés sur Arte en France, la ZDF en Allemagne, et le réseau “world” de la chaîne de service public japonaise NHK. La direction des antennes sera alors confiée exceptionnellement aux moins de 35 ans et ces documentaires couvriront l’ensemble des thèmes abordés par les questionnaires.