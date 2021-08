Hubside Jumping, We Love Green, Peacock Society… Quid des grands événements ?

Alors que l’Hubside Jumping de Valence a bel et bien eu lieu et que la Peacock Society maintient sa programmation, les organisateurs de la We Love Green ont quant à eux décider d’annuler leur édition 2021.

« Après une pause d’un an due à la crise sanitaire, l’Hubside Jumping de Valence est de retour », se réjouissait La Rédaction de L’Impartial de la Drôme début août. Et celle-ci de ne pas cacher son enthousiasme : « la 6e édition dans le magnifique cadre du Haras des Grillons s’annonce une nouvelle fois passionnante ».

Si les fans d’équitation ont pu admirer les meilleurs athlètes mondiaux des sports équestres durant non pas un, mais deux week-ends, il n’en sera pas de même pour tout le monde. En cause, le choix de certains organisateurs d’annuler la tenue de leur événement annuel.

Ainsi, à l’inverse du festival de musique électronique Peacock Society qui maintient sa programmation – bien que le format de l’événement ait été remanié – le festival We Love Green n’aura pas lieu. Et c’est un coup dur pour les fans.

« Les conditions [n’étaient] plus réunies d’un point de vue artistique, sanitaire, administratif et financier », ont ainsi fait savoir les organisateurs. « Jour après jour, les risques d’annulations se précisent : complications sur les rares dates prévues en France pour les quelques artistes internationaux ou même français, pour cause de transports, vaccination, contaminations », ont-ils précisé.

Une décision qui reste en travers de la gorge de nombreux fans : « Si je comprends bien, ils annulent maintenant par peur de devoir annuler plus tard ? », s’interroge l’un d’entre eux. « La Peacock aura lieu, mais pas la We Love, c’est assez étrange », déplore un autre.

Si cette annulation n’est pas un cas isolé, le Hellfest, Lollapalooza-Paris ou encore le Main Square comptant eux aussi parmi les événements avortés, d’autres comme le Printemps de Bourges, les Vieilles Charrues ou les Francofolies ont été maintenus. De quoi semer encore un peu plus le doute et l’incompréhension parmi les fans, d’autant que les stades de foot – en ligue 1 notamment – prévoient quant à eux de mettre fin à la « limitation de jauge » afin de faire le plein.