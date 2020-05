Madonna, Lady Gaga et Bruce Springsteen sous la menace de hackers

Le cabinet d’avocat de grandes célébrités américaines s’est récemment fait pirater les informations privées et confidentielles de ses clients. Une attaque contre demande de rançon, qui n’est pas la première du genre.

Le 11 mai dernier, le cabinet d’avocats Grubman Shire Meiselas & Sacks de New York a eu la très désagréable surprise de découvrir que les données personnelles de nombreux clients, notamment Bruce Springsteen, Lady Gaga, Mariah Carey et Madonna, avaient été dérobées après une cyberattaque. « Nous avons informé nos clients et notre personnel. Nous avons engagé les experts mondiaux spécialisés dans ce domaine, et nous travaillons 24 heures sur 24 pour traiter ces questions » a déclaré le cabinet à Variety.

Près de 756 gigaoctets de documents auraient été dérobés, comprenant les données personnelles de nombreuses personnalités, de leurs correspondances privées à leurs numéros de téléphone ou leurs contrats. Nommé « REvil » et également connu sous le nom de « Sodinokibi » selon la société de cybersécurité Emsisoft, le groupe de hackers a, en guise de preuve de son succès, divulgué un extrait du contrat de la tournée 2019-2020 Madame X de Madonna avec Live Nation.

Un vol de quelques fans déterminés ? Que nenni ! Le groupe de hackers exige une coquette somme en guise de rançon et menace purement et simplement de rendre publiques au goutte-à-goutte les différentes informations dérobées. Une méthode de plus en plus courante, et qui « paie » : en avril dernier, la société britannique Travelex avait été contrainte de verser 2,3 millions de dollars en bitcoin à des pirates informatiques.

Mais cette fois-ci, le cabinet new-yorkais ne compte pas céder à ses ravisseurs : « Des experts et le FBI nous ont prévenus que négocier ou payer une rançon à des terroristes est une violation grave des lois fédérales. Même quand d’énormes sommes sont payées, les criminels laissent souvent fuiter les données » a fait valoir GSMS. En retour, les hackers ont menacé… Donald Trump ! « Il y a une course électorale en cours, et nous avons trouvé une tonne de linge sale à temps. Monsieur Trump, si vous voulez rester président, donnez un coup de bâton aux gars, sinon vous risquez d’oublier cette ambition pour toujours » ont prévenu les pirates informatiques.

Un coup de bluff ? La Maison-Blanche a annoncé que le Président américain n’avait jamais été client dans le cabinet Grubman Shire Meiselas & Sacks et de facto, les données publiées par le groupe de hackers ne concerneraient que très marginalement le chef d’État américain. Coup de pression ou coup de bluff ? Réponse jeudi prochain, fin de l’ultimatum des pirates informatiques.