Football : Michele Kang, première femme à la tête d’une équipe masculine professionnelle en France

Déjà à la tête de l’OL Féminin qu’elle a rebaptisé OL Lyonnes, Michele Kang a été nommée lundi présidente de l’Olympique Lyonnais, après la démission de John Textor. La milliardaire américaine devient la première femme à diriger une équipe professionnelle masculine en France. Elle devra sortir de la crise le club rhodanien, menacé de relégation en Ligue 2 pour la saison 2025-2026.

Lundi 30 juin, Michele Kang a été nommée à la tête de l’Olympique Lyonnais (OL) et d’Eagle Football Group, anciennement OL Groupe. La femme d’affaires américaine remplace son compatriote John Textor, qui reste cependant le propriétaire du club rhodanien. Grâce à sa nomination, elle devient la première femme à la tête d’une équipe masculine professionnelle en France.

Sauver l’OL de la relégation administrative, première mission de Michele Kang

Dans l’urgence, Michele Kang devra sauver l’Olympique Lyonnais, sept fois champion de France entre 2001 et 2008, mais menacé de relégation en Ligue 2 la saison prochaine. Elle défendra l’avenir du club en première division devant la commission d’appel de la DNCG la semaine prochaine. Fidèle à son caractère vivace, la businesswoman de 66 ans serait déjà en train de préparer son intervention.

John Textor a pleinement confiance en sa compatriote

« C’est une machine », confient plusieurs de ses collaborateurs, dont Jean-Michel Aulas, ancien patron des Gones. John Textor a déclaré à propos de Michele qu’elle est « le choix idéal pour diriger l’OL dans la phase suivante » et qu’il a « pleinement confiance en elle et en l’OL, qui sortira plus fort sous sa direction ». De son côté, la direction de Lyon indique dans un communiqué que Kang jouera un « rôle actif » dans la conduite de l’appel du club contre la relégation prononcée le mardi 24 juin par la DNCG, l’organisme de surveillance de la ligue française.

Une étudiante brillante

Née en Corée du Sud en 1959, Michele Kang a rejoint les États-Unis pour poursuivre ses études. Au pays de l’Oncle Sam, qu’elle loue aujourd’hui pour lui avoir donné sa chance, la jeune fille intègre une école de commerce. Seule femme admise, elle termine première de sa promotion.

Étudiante brillante, Michele décroche ensuite ses diplômes dans une université de Chicago tout en travaillant pour financer ses études. Elle a débuté sa carrière professionnelle en tant que consultante. Mais c’est dans les technologies de santé, que la Sud-coréenne d’origine fera fortune grâce à sa toute première entreprise, Cognosante.

Michele Kang ne connaissait pas Lionel Messi

Michele n’était pas réellement une passionnée de sport. Elle a seulement joué au soccer à l’école comme tout le monde aux États-Unis. La dirigeante ne connaissait même pas Lionel Messi avant de s’investir dans le foot. Elle aurait eu le coup de foudre pour le ballon rond en 2019 lorsque l’équipe féminine des États-Unis, emmenée par Megan Rapinoe, a été sacrée championne du monde en France. Cette victoire lui aurait également fait comprendre que le football féminin avait besoin de plus de moyens pour s’épanouir.

Une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars

Pour participer à l’essor de ce foot féminin, Michele Kang prend les commandes de l’équipe féminine du Washington Spirit, dans le championnat US, en 2022 grâce à sa richesse. Elle se classe aujourd’hui au 11e rang des femmes propriétaires les plus riches du monde dans le sport selon le magazine Forbes. Sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars. Kang a aussi racheté OL Féminin en 2023, contre une cinquantaine de millions d’euros. Elle rebaptise le club OL Lyonnes en mai de la même année après l’obtention d’un 18e titre national.

Michele Kang réclame l’égalité entre le foot féminin et le foot masculin

Philanthrope et féministe assumée, Michele Kang participe activement au développement du sport féminin. En 2024 elle a fait un don de 4 millions de dollars à la Fédération américaine de rugby et 30 millions de dollars au soccer US. Désireuse de défendre l’égalité avec les hommes, l’Américaine crée également Kynisca Sports International, une organisation mondiale multi-équipes pour les filles.

A travers celle-ci, la businesswoman entend révolutionner les méthodes d’entraînement afin de libérer le potentiel athlétique féminin. La présidente d’OL Lyonnes réclame surtout la parité dans les instances dirigeantes et souhaite que le foot féminin soit en amont du masculin. Ce qui pourrait prendre du temps..