Seine : la baignade possible du 5 juillet au 31 août 

Après plusieurs décennies d’interdiction, la Seine s’ouvre à nouveau à la baignade. La Ville de Paris autorise tout le monde à y piquer une tête dès le samedi 5 juillet et ce jusqu’au 31 août. Trois zones bien délimitées et traitées seront accessibles. Mais le droit de nager ou d’aller sur tel ou tel site reviendra à 27 maîtres-nageurs.

Du 5 juillet au 31 août, la Seine s’ouvre officiellement au public dans le cadre de Paris Plages. Chaque Parisien et Parisienne pourra y piquer une tête si l’envie lui vient. Mais tout le fleuve ne sera pas accessible. Seulement trois sites le seront : la portion du côté de l’Île Saint-Louis, vers Bercy, et vers le Pont de Grenelle.

Une vingtaine de maîtres-nageurs sur les sites

Avant de faire le grand plongeon, les baigneurs devront toutefois passer un test d’aptitude pour savoir s’ils sont en capacité de nager dans le fleuve avec ou sans aide matérielle. Cette évaluation sera effectuée par 27 maîtres-nageurs. Ces spécialistes de la nage sont tous diplômés du BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) et formés aux spécificités du dispositif parisien. Ils assureront la surveillance des zones de baignade, l’accueil du public et les premiers secours en cas de besoin. Un bateau de secours se tiendra également prêt à intervenir en cas de problème, notamment pour repêcher quelqu’un qui se noie.

Des restrictions d’âge et de taille pour nager dans la Seine

Les personnes qui auront passé avec succès le test d’aptitude recevront un bracelet pour leur éviter d’avoir à repasser l’évaluation lors de leurs prochaines visites. Mais elles ne pourront pas nager forcément dans tous les trois sites. En effet, il y a des restrictions d’âge et de taille en fonction des zones. Certains sites sont plus profonds ou comprennent des courants plus forts. C’est le cas au niveau du pont Marie et dans le bras de Grenelle, où seules les personnes de 14 ans et plus, mesurant au minimum 1m40, pourront se baigner. Au pied du parc de Bercy, en revanche, il suffira d’avoir 10 ans et faire 1m20 pour plonger.

Des indicateurs de pollution des eaux

Par ailleurs, il se pourrait que les baigneurs et baigneuses ne puissent pas toujours avoir accès à la Seine. Tout dépendra de la qualité de l’eau, qui est régulièrement testée. La baignade sera autorisée ou non selon le niveau de pollution des eaux. Pour connaître celui-ci, il faudra se fier à trois indicateurs : vert (c’est bon, on peut y aller), jaune (qualité passable, prudence) et rouge (mauvaise qualité, baignade interdite). Si l’eau n’est pas bonne à la baignade, un site pourra fermer pendant plusieurs heures, jusqu’à obtenir de nouveaux relevés indiquant une eau plus propre.

La Seine ouverte à certaines heures

On se souvient l’année d’avant les Jeux olympiques de Paris que la maire Anne Hidalgo a tenté de se baigner dans la Seine, où ont eu lieu les épreuves de natation, pour attester de l’innocuité de l’eau. Le plongeon a été reporté en raison de la très mauvaise qualité de l’eau. On espère que Paris Plages, les habitants de la capitale auront plus de chance. Si tout va bien, les baigneurs et baigneuses pourront profiter de la Seine à certains horaires. De 11h à 21h tous les jours dans le bassin de Bercy ; et de 8h à 11h30 du lundi au samedi puis de 8h à 17h30 le dimanche dans le bras Marie. Vers le Pont de Grenelle, les heures sont les suivantes : du lundi au vendredi de 10h à 17h30, le samedi de 10h à 16h45, et le dimanche de 10h à 17h30.

La Seine propose une plage aux Parisiens et Parisiennes

À noter, les trois sites choisis auront une capacité d’accueil de 150 à 300 personnes en simultané et seront équipés d’un poste de secours. Ils comprendront des pontons en bois, des casiers, des douches et même des solarium. La Ville de Paris précise que le dispositif mis en place pour Paris Plages s’explique par le fait qu’il s’agit de plans d’eau vivante et non d’une piscine. Il se justifie d’autant que la Seine fait en moyenne 3,50 mètres de profondeur et que seul le site de baignade de Grenelle sera équipé d’un fond. Qu’importe, Paris n’ayant pas d’ouverture sur la mer et donc de plage, la Seine fera toujours le bonheur de ceux qui ont préféré passer leurs vacances dans la capitale.