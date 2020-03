Bricolage : ses nombreux bénéfices sur la santé

Faire quelque chose de ses mains peut présenter de nombreux bénéfices pour notre santé. Le bricolage en particulier est bon pour le corps et pour l’esprit. Sans oublier qu’il nous procure des objets utiles au quotidien.

Bricoler c’est bon pour la santé physique

Dans un monde gagné de plus en plus par la sédentarité, le bricolage se présente comme une alternative intéressante au sport que l’on rechigne souvent à pratiquer. En effet, cette activité fait énormément travailler le corps et de façon intelligente.

Lorsque nous montons par exemple un placard avec votre perceuse-visseuse, soulevons des planches en bois, des vis, équerres et autres outils nous suons sang et eau. Ce sport doux, voire soutenu, permet ainsi d’améliorer notre circulation sanguine.

L’on ne s’étonnera donc pas d’apprendre que le bricolage évite aux personnes âgées ou fragiles des maladies cardiovasculaires et cérébrales. Selon une étude suédoise publiée dans the British Journal of Sports Medicine, faire du bricolage réduit précisément de 30% les risques d’accidents cardiaques et cérébraux.

Le bricolage permet aussi de faire travailler nos muscles, notamment ceux du dos, des jambes et des bras. Cette activité est également utile pour brûler efficacement, et sans grand effort, les calories en trop dans votre corps. Une raison de plus pour s’y coller chaque fois qu’on a un peu de temps.

Le bricolage nous montre de quoi nous sommes capables

A l’ère du digital, bricoler constitue surtout un moyen de se déconnecter du monde virtuel, qui nous isole souvent de notre environnement. Nos écrans peuvent même causer de l’obésité, de la dépression ou générer des problèmes de sciatique et de vue.

En lâchant un peu prise avec notre smartphone pour se consacrer à des activités manuelles, nous nous évitions des malades et retrouvons le goût de la Vie, des choses concrètes et utiles. Or ce retour à la matière est refondateur d’un rapport au réel et surtout générateur de bien-être.

En outre, grâce au bricolage, nous nous rendons de ce dont nous sommes capables. Il nous procure un sentiment de fierté, d’estime de soi, en admirant le travail accompli.

L’importance d’avoir de bons outils

Pour faire du bricolage, il faut cependant posséder de bons outils de base. Cette qualité, on la retrouve sur des sites comme RS Components, le leader mondial de la distribution de composants électroniques et fournitures de bureau et maison. Il propose notamment des scie à bois, du papier en grain, du vernis, des défonceuses, des tournevis de tout type, des ponceuses, des clous et vis, des pistolets à colle chaude et des rubans.