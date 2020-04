L’art de ralentir avec le Do Nothing Club

« Nous aspirons de plus en plus à ralentir. Notre quête de sens elle, nous pousse à nous engager, à faire partie d’un mouvement. Mais comment faire ? », voici les mots que l’on peut trouver sur le site internet du Do Nothing Club, un club qui revendique un véritable état d’esprit, celui de ralentir.

À l’heure du confinement, leur compte Instagram a rapidement pris les choses en mains pour mettre à tous leurs abonnés de profiter de « slow expériences » confortablement depuis chez eux. Slow music, cours de dessin, méditation active, atelier soin maison ou encore broderie, le Do Nothing Club s’associe avec différentes personnalités d’Instagram pour offrir à leur communauté des expériences agréables et propices à la déconnexion.

Ne serait-ce pas cela, le confinement ? Une occasion rêvée pour enfin apprendre à ralentir, à prendre du temps pour soi et à se reconnecter avec l’essentiel ? Si vous avez du mal à le faire de vous-même, alors le Do Nothing Club est là pour vous y aider, tout en douceur.

Sur leur compte Instagram, vous retrouvez tous les dimanches les activités programmées pour la semaine à venir. Par exemple, cette semaine, vous avez rendez-vous dès mercredi, 17h pour un mini live ou encore pour une méditation active organisée par Paris Sophrologie. Dimanche 19 avril, c’est un cours de dessin qui vous attend ! À vos agendas, l’art de ralentir, ça s’organise.