Éviter le burn out, est-ce possible ?

Le burn out, que l’on appelle également l’épuisement professionnel, est quelque chose qui touche de plus en plus de personnes. On s’est donc demandé quelles sont les causes d’un burn out, et s’il est possible de l’éviter.

Qu’est-ce que le burn out ?

Le burn out est un trouble psychique qui touche des personnes qui subissent un stress permanent au travail. Contrairement aux idées reçues, le burn out ne touche pas seulement les cadres et personnes ayant des postes à responsabilité. Les employés faisant des tâches fastidieuses et répétitives peuvent également se retrouver dans le cercle vicieux du burn out.

Une forte fatigue est souvent le premier signe. Dormir 8 heures par nuit ne suffit alors pas à se sentir reposé. D’autres symptômes peuvent également être un signe de burn out, tels que :

le mal de tête

le mal de dos

avoir du mal à s’endormir ou avoir des insomnies

le mal de ventre ou des troubles digestifs

de l’anxiété (y inclus des crises de panique et d’angoisse)

avoir du mal à se concentrer

ne pas être motivé(e)

se sentir dépassé(e) par le travail et / ou des événements de la vie privée

l’isolation sociale

Comment soigner un burn out ?

Comme vous pouvez le voir, beaucoup de symptômes sont très communs et peuvent être causés par d’autres choses. C’est pour cela qu’il est parfois difficile de poser un diagnostic. Or, il est très important de traiter et suivre une personne en burn out dès que possible. C’est pour cela qu’il est important que vous parliez à votre médecin dès que vous ressentez des symptômes de la liste ci-dessus, ou d’autres choses qui vous semblent anormales.

Étant donné que le burn out est dans la grande majorité des cas causé par le travail et les responsabilités, le stress et la pression qui y sont liés, le traitement commence souvent par un (court) arrêt de travail. Durant cette période, le/la patient(e) doit se reposer et prendre soin de sa santé mentale. Faire du sport, s'adonner à des activités plaisantes comme faire des balades dans la nature peuvent aider à se sentir mieux.

Il est souvent conseillé d'aller voir un(e) psychothérapeute, car il faut trouver la ou les cause(s) du burn out. Cela vous permettra également d'apprendre des techniques pour gérer le stress.

Il est souvent conseillé d’aller voir un(e) psychothérapeute, car il faut trouver la ou les cause(s) du burn out. Cela vous permettra également d’apprendre des techniques pour gérer le stress.

Est-il possible d’éviter le burn out ?

Ce n'est pas quelque chose que l'on peut éviter à 100%, mais on peut diminuer les risques d'avoir un burn out. Prenez soin de votre santé mentale en évitant les sources de stress. Demandez de l'aide ou un aménagement de poste si vous en ressentez le besoin et faites de l'activité physique ou des loisirs pour vous vider la tête et évacuer le stress.