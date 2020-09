Greffe de cheveux en Turquie : Hairmedico, la clinique d’Implants Capillaires de référence à Istanbul

Sur les bords du Bosphore, la clinique Hairmedico s’est imposée comme la référence en matière de greffe de cheveux pour les Français. Un succès intimement lié au parcours du directeur de l’établissement, le docteur Arslan Musbeh, un chirurgien capillaire de renommée mondiale, francophone et francophile, qui après ses études en France, a choisi il y a près de dix ans d’ouvrir sa clinique à Istanbul.

La Turquie est une destination très prisée des patients européens désireux de réaliser des greffes de cheveux. Pourquoi ? Car les prix des interventions sont en moyenne de 40% à 50% moins chers qu’en Europe, pour une qualité souvent comparable. A condition de se tourner vers des praticiens connus et reconnus.

Arslan Musbeh : la référence turque en matière de greffe de cheveux

C’est ce positionnement de haut de gamme stambouliote qui explique le succès de la clinique Hairmedico du docteur Arslan Musbeh. Des opérations à prix abordables qui ne se font pas au détriment de la qualité des soins, mais au contraire avec des technologies de pointe et un personnel ultra-qualifié.

Médecin formé à l’université Claude Bernard de Lyon, où il enseigne désormais à temps partiel pour le Diplôme Inter Universitaire Européen Traitements et Chirurgie de la Calvitie, le docteur Arslan Musbeh est considéré comme l’une des sommités mondiales de la greffe de cheveux.

La clinique Hairmedico propose des greffes via les technologies les plus innovantes de l’industrie capillaire, comme la Méthode FUE (Follicular Unit Extraction), une technique de prélèvement et d’implantation des greffons un par un sans cicatrices. La Méthode FUE, Saphir ou la Technique DHI (technique d’implantation avec stylo implanteur).

Arslan Musbeh, contrairement à certains de ses collègues qui délèguent tout ou partie des interventions à leurs assistants, ne prend en charge qu’un patient par jour et le suit tout au long de la procédure, afin de garantir des interventions de qualité et une individualisation du parcours de soin.

Les greffes de cheveux de la clinique Hairmedico répondent aux standards internationaux les plus exigeants avec des interventions comprenant entre 3 000 et 4 000 greffons, des quantités d’implantation permettant d’obtenir des résultats optimaux sur le long-terme sans dégarnir la zone donneuse et le reste du cuir chevelu.

Les équipes du docteur Arslan Musbeh, tournées vers la France et le monde francophone, sont toutes parfaitement francophones, ce qui facilite les échanges et apporte de la sérénité et de la confiance avant, pendant et après la procédure. Pour faciliter les choses, la clinique Hairmedico propose des formules tout compris.

Hairmedico : le juste prix pour une prise en charge de haut niveau

Les patients sont récupérés à l’aéroport par l’agence de tourisme Medland qui se charge de l’organisation du séjour, et conduits jusqu’à leur hôtel (4 étoiles). Leurs frais de transports aéroportuaires sont également pris en charge pendant leur séjour à Istanbul. Un accompagnement de porte à porte qui séduit de nombreux Français et francophones qui ne connaissent pas la Turquie.

Un niveau de service et une qualité de soins comparables à ce que proposent les meilleures cliniques européennes, pour un budget plus que divisé par deux. Il faut compter entre 2 500 et 3 500 euros pour une prise en charge complète par la clinique Hairmedico, contre plus de 8 000 euros pour opérations similaires en Europe.