Décès du comédien et humoriste Romain Bouteille

Cofondateur du Café de la Gare avec Coluche, Romain Bouteille est mort lundi 31 mai à l’âge de 84 ans, a annoncé son épouse ce mardi.

Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Romain Bouteille, fondateur du Café de la Gare. Les mots nous manquent pour l’instant, ils viendront sans doute plus tard, pour l’instant, nos pensées vont à sa femme Saïda et son fils Shams. pic.twitter.com/QbbzqpXINJ — Café de la Gare (@cafdelag) June 1, 2021

Figure des débuts du café-théâtre en France, il avait lancé la carrière de grands noms du cinéma et du théâtre français : Coluche évidemment, mais aussi celles de Josiane Balasko, Michel Blanc, Gérard Lanvin, ou encore d’Anémone.

Lui-même comédien et dramaturge, Romain Bouteille avait écrit une trentaine de pièces et des dizaines de sketches joués en troupe ou en solo. À la télévision, il avait tourné dans de nombreuses séries dans les années 1980 et 1990 comme Les Raisins verts, de Jean-Christophe Averty, et Les Saintes chéries, de Jean Becker

« Ma vocation artistique s’est dessinée vers 1955 sous l’angle : trouver un job qui permette de se lever à n’importe quelle heure et ne suppose ni diplôme, ni réel travail, ni obéissance », racontait-il en 2005. En 1969, sur les conseils de Coluche et dans le prolongement des événements de mai 68, Romain Bouteille ouvre Le Café de la Gare, « premier et dernier théâtre en anarchie réelle », près de la gare Montparnasse. Autour de Romain Bouteille et du jeune Michel Colucci, s’agrègent une bande d’aspirants comédiens, dont bon nombre connaîtront le succès comme Miou-Miou ou Patrick Dewaere.

En 1972, le théâtre déménage rue du Temple tout en conservant le nom. Coluche quitte alors le « Café » et dira de Romain Bouteille : « Ce qu’il ne m’a pas appris, je le lui ai piqué. » Le Café de la Gare accueillera aussi les premiers pas sur les planches d’autres futurs grands noms du théâtre et du cinéma populaire : Gérard Lanvin, Renaud, Anémone, Josiane Balasko ou encore Michel Blanc.

Romain Bouteille s’éloigne à son tour au début des années 1990 du Café de la Gare, et s’installera dans l’Essonne, où il créera un théâtre à Étampes : Les Grands Solistes.