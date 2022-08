Disney+ continue d’engranger de nouveaux abonnés

Avec 14millions de nouveaux abonnés, Disney+ voit son nombre total d’abonnés porté à 152 millions dans le monde. Et pour trouver de nouveaux clients, la plateforme américaine a annoncé une nouvelle formule d’abonnement moins chère mais avec publicité.

Disney+ cartonne : la plateforme de streaming a attiré 14,4 millions de nouveaux abonnés entre mars et juin, portant son total d’abonnés à 152 millions. L’inflation qui pèse sur le budget des ménages couplés à la fin des confinements successifs qui bloquaient les familles à leurs domiciles n’ont visiblement pas empêché la plateforme américaine de continuer à engranger de nouveaux abonnés.

En tout, l’ensemble des plates-formes de streaming du groupe Disney (Disney+, Hulu et ESPN+ pour le sport) comptent désormais 221 millions d’abonnés, soit plus que Netflix seul, le vétéran du secteur, qui a vu son nombre d’abonnés payants baisser, à 220,67 millions à la fin de juin.

Et pour booster encore davantage son socle d’abonnés, Disney+ a dévoilé mercredi une nouvelle formule d’abonnement moins chère avec publicité.

Le groupe américain Disney, qui a pris mercredi plus de 6 % en Bourse après la clôture, sur un an, a vu son chiffre d’affaires augmenté de 26 % sur un an, atteignant 21,5 milliards de dollars (20,83 milliards d’euros) pour le troisième trimestre de son exercice décalé. Mais les investissements massifs du groupe sont encore loin de rapporter : pendant le trimestre écoulé, les trois plates-formes de streaming de Disney ont creusé leurs pertes nettes de 300 millions, à 1,1 milliard de dollars.

De son côté, Netflix prépare la riposte en annonçant vouloir mettre sur pied de nouvelles dispositions pour réduire le partage des identifiants qui permettent à de nombreuses personnes d’accéder à ses contenus sans souscrire un abonnement… Et qui fait perdre de l’argent à la plateforme américaine.