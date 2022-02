Le président d’honneur des Victoires de la musique 2021 sera Stromae

Stromae sera à la manette des prochaines victoires de la musique, succédant à Jean-Louis Aubert. La soirée sera retransmise sur France 2 et France Inter.

Alors que le chanteur belge Stromae doit sortir son album Multitude le 4 mars, la 37ème cérémonie se fera sous sa présidence, le 11 février prochain. Le chanteur belge avait créé l’événement dans le journal de 20H00 de TF1 début janvier en dévoilant « L’enfer », un single portant sur sa dépression et son burn out réalisé il y a plusieurs années.

La cérémonie des 37e Victoires de la musique se déroulera le 11 février à La Seine Musicale (à Boulogne-Billancourt), et sera retransmise en direct sur France 2 et France Inter à partir de 21h10.

OrelSan et Clara Luciani sont les grands favoris, nommés dans quatre catégories chacun: artiste (masculin et féminine), album, chanson et création audiovisuelle de l’année. Ces deux artistes phares sont talonnés par Juliette Armanet et Feu ! Chatterton cités respectivement dans trois catégories.

Orelsan et ses musiques faussement engagées et à la teneur politique d’une huitre mal assaisonnée est, malheureusement, le grand favoris. Son Album « civilisation » est l’album le plus vendu en France en 2021 (plus de 335.000 copies), d’après le classement du Syndicat national de l’édition phonographique (Snep).

OrelSan fera-t-il mieux qu’en 2018, quand il avait remporté trois Victoires au cours de la même cérémonie ?

En tout cas, la culture du glandeur qui se complait dans la médiocrité a donc encore de beaux jours devant elle.