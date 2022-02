Loli’Stars : la troupe de cabaret qui en met plein les yeux !

Envie d’un divertissement à couper le souffle ? Découvrez la troupe de cabaret itinérante Loli’Stars, et plongez dans l’univers du cabaret traditionnel… Modernisé ! Fondée par CharLOtte et MagaLI, cette compagnie réunit une palette d’artistes talentueux qui vous en mettront plein les yeux le temps d’une soirée. Un spectacle surprenant et ouvert à tous, qui a vu le jour grâce à la production de la société prestataire en animation touristique Bleu Blanc Ciel.

Artistes passionnées, danseuses, chorégraphes… C’est peu dire que CharLOtte et MagaLI, les créatrices de la compagnie Loli’Stars, ont plus d’un talent dans leur sac. Les deux femmes proposent dans toute la France un spectacle cabaret revisité qui s’adapte à tous types d’événements (anniversaire, mariage, évènementiel, hôtellerie de plein air…) et à tous les âges. Une belle histoire produite par la société de formation et de recrutement d’animateurs et d’événementiel Bleu Blanc Ciel.

Danse, chant, magie, transformisme, comique… Voilà le cocktail artistique à déguster avec la compagnie Loli’Stars. Les Loli’Girls invitent tout le monde au voyage dans un tourbillon de plumes et de paillettes. Au programme : un french cancan endiablé, un crazy sensuel ou encore une salsa pleine de soleil. Mais également bien d’autres surprises !

La troupe de cabaret itinérante propose différentes revues (Music-hall, Sensations, Voluptuous, SO80…), dont les prestations émerveillent tous les publics, des adultes aux enfants. Ces derniers peuvent justement se lancer à la recherche d’un personnage mystérieux avec le nouveau spectacle « L’aventure enchantée ». Ils seront guidés dans leur mission par trois fées attachantes et extravagantes à travers chant, danse et comédie.

Qu’il s’agisse d’un mariage, d’un anniversaire ou encore d’une soirée professionnelle, la compagnie Loli’Stars s’attache à fournir un show sur-mesure et adapté à tous les budgets. Ainsi, vous pourrez faire vibrer vos invités grâce au talent d’un présentateur, de danseuses, d’un chanteur, d’un transformiste, d’un magicien ou même d’attractions (pole dance, cerceau aérien, tissus…). Un large choix de spectacles cabaret qui fera de votre événement un moment inoubliable.

La troupe se déplace partout en France, et plus particulièrement en région Aquitaine, Pays de la Loire, Poitou Charentes, Limousin et Midi-Pyrénées.