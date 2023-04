Pharrell Williams et Lorraine Schwartz s’associent pour une vente de bijoux

Lorraine Schwartz est l’un des plus célèbres joailliers des stars outre-Atlantique. Avec Pharell Williams, elle a décidé de mettre en vente certaines de ses créations iconiques, dont de nombreux bijoux portées par des célébrités.

Beyoncé, Kim Kardashian, Blake Lively… Les créations de Lorraine Schwartz ont toujours fait sensation sur les tapis rouges, des Oscars au Met Gala, et ont fait partie de moments notables de la culture pop. Elle est ainsi à l’origine du gant en titane porté par Beyoncé dans son clip « Single Ladies ». Et oui !

Ce mois-ci, certaines des pièces de Schwartz ont été dévoilées aux côtés de pierres rares dans le cadre d’une vente privée organisée par Joopiter, la plateforme de vente aux enchères numérique lancée l’année dernière par le musicien et designer américain – et désormais directeur de la création de Louis Vuitton pour hommes – Pharrell Williams.

Bien que la bijoutière ne veuille pas divulguer la valeur estimée de la centaine d’objets qu’elle a mis en vente, Mme Schwartz a déclaré que la valeur de ces objets allait de 30 000 dollars à plusieurs millions. Environ un quart d’entre eux ont été portés par des célébrités.

Une paire de boucles d’oreilles en forme de cerf-volant à quatre panneaux, par exemple, a récemment été portée par Taylor Swift lors de la cérémonie des Grammy Awards en février. D’une valeur de plus d’un million de dollars et composées d’or blanc, de diamants, de saphirs violets et de tourmalines paraiba – parmi les pierres précieuses les plus prisées au monde -, ces boucles d’oreilles éclatantes s’accordaient parfaitement avec la robe bleue scintillante de l’auteur-compositeur-interprète.