Maison Actuelle : l’avis sur le Classic Blue, la tendance de 2020

Pantone, la référence mondiale de la couleur l’a annoncé, le « Classic Blue » sera la teinte de l’année 2020. Une couleur en cassure complète avec le « Living Coral » de l’année 2019, qui couplait un mélange de rose et d’orange très flashy. Pour la décoration d’intérieur, les avis convergent, le bleu est l’actuelle teinte la plus intéressante pour embellir une maison. Dans son dernier numéro, Maison Actuelle nous propose de passer en revue les meilleures tendances de décoration pour l’année à venir.

Le Classic Blue, la couleur de l’année 2020

Le magazine Maison Actuelle de ce début d’année 2020 propose à ses lecteurs une planche consacrée à cette nouvelle tendance chromatique. Le nom complet de la couleur, le Pantone 19-4025 Classic Blue, offre une teinte, « rassurante, plein de calme et de confiance » qui « crée de la connexion » selon Laurie Pressman, la vice-présidente de Pantone. Sur le post Instagram, la marque précise que ce bleu doit s’envisager comme une « illustration de l’intemporel, de l’élégance et de la simplicité ». Un « Classic Blue » qui au final, n’a rien de classique et sur lequel les conseils avisés de la rédaction de Maison Actuelle sauront éclairer le lecteur.

Les grands travaux de printemps

La fin du froid et de l’hiver n’annonce pas que le retour des beaux jours. Cela lance également le début de la meilleure période pour effectuer des travaux dans sa maison. En effet, le printemps est considéré comme la saison la plus propice pour rénover ou améliorer sa maison. Dans ce numéro de Maison Actuelle, la rédaction du Groupe HD Média offre à ses clients ses meilleurs conseils et avis pour entreprendre des travaux. Qu’il s’agisse de travaux dans la cuisine, de la pose d’escaliers design ou de l’installation d’un toit végétal, cette dernière parution de Maison Actuelle couvre tous les travaux qui sauront embellir une maison et continuer en beauté cette année 2020…