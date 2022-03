Mort de l’artiste argentin Antonio Segui

Le peintre et sculpteur argentin Antonio Segui, véritable amoureux de la France, est mort ce samedi 26 février.

Celui qui avait passé une très large partie de sa vie en France est décédé à 88ans à Buenos Aires, sur les rives du Rio de la Plata.

Créateur des mythiques petits hommes à chapeau qui peuplent son œuvre satirique, Antonio Segui est l’auteur d’une œuvre figurative prolifique de peintures, d’estampes, de lithographies et de gravures qui illustrent une vision ironique de la société, imprégnée de nostalgie et de poésie.

Né le 11 janvier 1934 à Cordoba, à 700 kilomètres à l’ouest de Buenos Aires, Antonio Segui a organisé quelque 200 expositions individuelles au cours de sa longue carrière. En France, il a été promu en 2018 au grade d’officier dans l’ordre des Arts et des Lettres et était membre de l’Académie européenne des sciences, des arts et des lettres.

Après avoir étudié la peinture et la sculpture en France et en Espagne à partir de 1951, il a voyagé à travers toute l’Amérique latine et s’est finalement définitivement installé en France en 1963. « Même si cela fait soixante ans que je vis à l’étranger, je me sens chaque jour plus argentin », avait-il confié, en 2018, à La Nacion.

Le Centre Pompidou lui avait consacré, en 2005, la première rétrospective, en France, de ses œuvres sur papier, mettant « en lumière une œuvre où humour et poésie défient tous les styles préétablis ». « Je ne vois pas quoi faire d’autre que travailler », avait confié Antonio Segui à l’Agence France-Presse dans une interview à Paris alors qu’il présentait en 2019, à l’âge de 85 ans, une exposition d’une cinquantaine de ses œuvres à la Bibliothèque nationale de France, à laquelle il venait de faire don d’un demi-millier d’entre elles, dont des estampes, des portfolios et des livres illustrés.