Quel est le plus effrayant film d’horreur du moment ?

C’est l’automne, le retour des dimanches après-midi sous la couette à se reposer son un plaid chaud… Et si on se faisait un film d’horreur ?

Halloween oblige, il est peut-être temps se prendre son courage à deux mains pour se regarder un petit film d’horreur… Oui, mais lequel ? Un sondage réalisé par le site britannique Broadanchoices, a fait la liste des films les plus terrifiants selon les spectateurs anglais. Et selon eux, c’est « Host », sorti en mai 2021, qui tire la palme du film le plus terrifiant, et haut la main !

Il faut dire que le sujet nous touche tous de près : en pleine pandémie mondiale, un groupe d’amis tente de garder contact via l’application Zoom. Ça nous rappelle tous nos confinements respectifs, lorsqu’on maintenait le contact avec nos amis par écrans interposés.

Là où le film bascule dans l’horreur, c’est quand ces sept amis décident d’engager un médium pendant une séance de spiritisme. Un esprit maléfique va frapper chacun d’entre eux… À domicile ! Les « filtres » de l’application permettent au réalisateur de nous faire comprendre que les victimes ne sont pas seules… Effrayant !

Pour vous donner un avant-gout, voici la bande-annonce :

Toujours selon la même étude, « Sinister », de Scott Derrickson, a été relégué au second plan, suivi par « Insidious » (2010). « Conjuring » (2013), « Paranormal Activity » (2009), « The Ring » (2002), « L’Exorciste » (1973) ou encore « The Blair Witch Project » (1999) font également partie du classement.

Un classement fait de manière originale : Le site britannique a demandé à 250 participants de regarder pas moins de quarante films d’horreur parmi les plus angoissants. Un marathon qui nécessite donc d’avoir le cœur bien accroché. Pour pouvoir classer ces œuvres cinématographiques, tous les spectateurs étaient équipés de moniteurs de fréquence cardiaque.

Les pulsations cardiaques ont donc voté pour le meilleur film d’horreur.