Apprendre à cuisiner avec le chef Philippe Etchebest ça vous tente ? Pour les fêtes de fin d’année, préparez vos ustensiles et vos fourneaux… il vous attend au tournant !

Star incontestable de la scène médiatique française depuis quelques années, le chef Philippe Etchebest s’est imposé comme l’un des professionnels les plus appréciés de sa profession. Connu pour son rôle de mentor dans l’émission Top Chef depuis 2015, le chef est avant tout un cuisinier hors pair qui entend transmettre sa passion au plus grand nombre.

Certes, il est plutôt dans ses habitudes de former les grands cuisiniers que d’enseigner les bases de la cuisine à monsieur et madame Tout-le-Monde. Seulement voilà, son livre « Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor » prouve le contraire ! Ouvrir sa pédagogie au plus grand nombre, voici un projet qui lui tient à coeur. Ainsi, depuis le mercredi 13 octobre, vous pouvez vous procurer cet ouvrage et vous mettre derrière les fourneaux sans plus attendre.

Comme il l’explique lui-même sur Instagram : « Après des mois de travail, c’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce la sortie de mon nouveau livre dès demain. Découvrez mes 100 recettes pas chères pour tous les jours » avant d’ajouter avec une petite pointe d’ironie « Prêts à cuisiner comme des chefs ? ».

Depuis quelques mois, le chef s’est imposé comme porte-parole des restaurateurs face à la crise sanitaire et aux restrictions imposées par la Covid-19. En effet, alors que son restaurant venait de rouvrir ses portes, il avait été contraint de fermer à nouveau pour suspicion de contamination au Coronavirus. Entre coups de gueule et cours de cuisine, il n’y a finalement qu’un pas !

Retrouvez dès à présent le livre du Chef dans toutes les librairies.