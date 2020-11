Ce 31 octobre, l’acteur américain Sean Connery nous a quittés. L’inoubliable interprète de James Bond au cinéma était « souffrant depuis quelque temps » selon les mots de son fils à la presse britannique. L’acteur écossais est décédé à l’âge de 90 ans dans son sommeil, entouré de sa famille.

Au revoir Monsieur Bond. Le plus célèbre serviteur de Sa Majesté a perdu l’un de ses plus grands interprètes. Né en 1930 à Édimbourg en Écosse d’une famille modeste, d’un père Irlandais catholique et d’une mère écossaise protestante, rien ne prédestinait Sean Connery à une étincelante carrière dans le cinéma. D’abord distributeur de lait, garçon de boucher, maçon, vernisseurs de cercueil, marin ou encore modèle à l’École des Beaux-Arts, il apparaît aussi dans des petits rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il multiplie alors les petits boulots et hésite même à embrasser une carrière dans le ballon rond, ayant été repéré par le manager de Manchester United. Il se lance même dans le culturisme et termine troisième au concours de Mister Univers 1950 !

Sean Connery, légendaire James Bond

Mais en 1961, le jeune Sean Connery remporte l’audition qui lui permet de jouer le premier rôle de James Bond au cinéma. Il interprétera le célèbre agent secret dans six films : « James Bond contre docteur No » en 1962, « Bons baisers de Russie » en 1963, « Goldfinger » en 1964, « Opération Tonnerre » en 1965, « On ne vit que deux fois » en 1967 et « Les Diamants sont éternels » en 1971.

Des classiques indémodables où le charisme, la beauté et les traits d’humour de l’acteur transpercent l’écran. Chez Métropolitaine, nous avons d’ailleurs une tendresse particulière pour « On ne vit que deux fois », en plein Japon des années 60. C’est véritablement Sean Connery qui donne ses premières lettres de noblesse à la franchise issue des romans de l’auteur Ian Flemming. Paysages au bout du monde, James Bond girls sexy, gadgets, smokings et les incontournables vodkas-martini : Sean Connery créé tous les codes iconiques du plus célèbre espion du cinéma.

Que de chemin parcouru par le petit gosse des faubourgs pauvre et salle d’Édimbourg, devenu un emblème de la virilité et de l’élégance.

Mais Sean Connery, ce n’était pas que James Bond. Devenu une star internationale, il tourne dans les années 1970, 1980 et 1990 avec les plus grands réalisateurs. Son rôle favori ? Celui de père spirituel, comme dans « Le nom de la Rose » en 1986, « Highlander » en 1987 ou encore dans « Indiana Jones et la dernière croisade » en 1989. En 1987 il remporte même l’Oscar du meilleur second rôle avec « les Incorruptibles ».

En 2003, après 64 films, l’acteur avait annoncé sa retraite. Il vivait depuis entre New York et les Bahamas avec Micheline Roquebrune sa femme française.