Soirée des Molières aux folies bergères

Il y avait foule mardi soir aux Folies Bergères, dans le neuvième arrondissement. La salle de spectacle en style art Deco accueillait la 33eme édition des Molières qui récompense les artistes du théâtre français. De récompenses méritées, notamment pour les pièces des « Producteurs » et « Berlin Berlin », que nous avons particulièrement appréciées.

Le théâtre français peine à se remettre de la crise sanitaire : . Selon des chiffres de l’Association pour le soutien du théâtre privé cités par le journal Les Echos, la fréquentation au premier trimestre 2022 est en retrait de 44 % par rapport à 2019.

« Ce n’est pas en restant devant nos écrans à attendre les livreurs de repas que nous triompherons de nos angoisses… C’est en riant ou en pleurant, en partageant nos émotions dans une salle de spectacle », a plaidé la présidente de cette édition, l’actrice Isabelle Carré, au début de la soirée retransmise en différé sur France 3.

La soirée faisait donc office de catharsis pour un secteur en berne. Mais les récompenses ont surtout primé la bonne humeur et et l’humour, comme la version signée Léna Bréban de la comédie shakespearienne « Comme il vous plaira » : meilleur spectacle du théâtre privé, meilleure mise en scène dans le privé, meilleure comédienne du théâtre privé (Barbara Schulz), meilleure comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier).

L’humour, la comédie musicale et les spectacles féeriques l’ont donc emporté dans le palmarès de cette cérémonie, qui a coïncidé avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière, mais aussi avec une baisse de la fréquentation des salles.

Outre le spectacle de Léna Bréban, cette 33e édition a également récompensé une autre comédie, Berlin Berlin. Cette histoire d’un couple qui, pendant la guerre froide, veut s’enfuir et passer à l’Ouest, a remporté le Molière de la comédie et celui du meilleur comédien du théâtre privé (Maxime d’Aboville).

Quant à la comédie musicale Les Producteurs, dans une mise en scène du surdoué du théâtre français Alexis Michalik, elle a remporté deux Molières (meilleur spectacle musical et révélation masculine pour Benoît Cauden).

Le couple de metteurs en scène le plus convoité du moment, Christian Hecq et Valérie Lesort, a raflé deux statuettes (la création visuelle et mise en scène pour un spectacle du théâtre public) pour Le Voyage de Gulliver, un spectacle qui a enchanté petits et grands en janvier.