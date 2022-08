SoundCloud licencie 20 % de ses effectifs mondiaux.

Face à la récession mondiale qui s’annonce, la plateforme de musique en streaming SoundCloud licencie environ 20 % de ses effectifs mondiaux.

La société de streaming SoundCloud licencie environ 20 % de ses effectifs mondiaux. Le média américain Billboard a rapporté le 3 août dernier que le PDG de SoundCloud, Michael Weissman, avait déclaré au personnel de son entreprise que ce changement était principalement dû au climat économique actuel et que les employés concernés seraient informés au cours des prochains jours.

« Le changement d’aujourd’hui positionne SoundCloud pour le long terme et nous met sur la voie d’une rentabilité durable », a écrit le PDG dans son mémo. « Nous avons déjà commencé à prendre des décisions financières prudentes à travers l’entreprise et cela s’étend maintenant à une réduction de notre équipe. »

En 2017, SoundCloud avait déjà licencié environ 40 % de ses effectifs, estimant que cela était nécessaire pour le « succès indépendant et à long terme de l’entreprise. »

En mars 2021, SoundCloud a mis en place un nouveau système de paiement qui alloue les fonds versés par les abonnés ou les annonceurs directement aux artistes que les fans choisissent de streamer, au lieu de mettre en commun l’argent des abonnements et de la publicité, puis de le diviser en fonction des artistes ayant contribué le plus de streams, comme ses concurrents Spotify et Apple Music.

En juillet, ils ont adopté un accord de licence avec Warner Music Group pour partager le même système de redevances.

SoundCloud n’est qu’une des nombreuses entreprises de la Tech américaine à annoncer récemment des licenciements (Tesla, Substack, Coinbase et OpenSea, pour n’en citer que quelques-unes) ou des ajustements dans les plans d’embauche.

En juin, Spotify, le principal concurrent de SoundCloud, a déclaré elle aussi qu’elle allait réduire ses embauches de 25 % et « évaluer » la croissance de ses effectifs. D’autres entreprises comme Google, Twitter et Meta ont également annoncé récemment des ralentissements et des gels de l’embauche, tandis qu’Apple aurait l’intention de ralentir l’embauche en 2023.