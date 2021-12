Une épée de l’Empereur Napoléon Bonaparte vendue 2,5 millions d’euros

Lors de son coup d’Etat du 18 brumaire an VIII, le jeune général Bonaparte l’avait vissée à son ceinturon : une épée historique de l’Empereur, acquise par un riche collectionneur lors d’une vente aux enchères aux Etats-Unis.

Dans un Paris en ébullition et face à une Révolution qui se finit par se dévorer elle-même, la France est en crise. Talleyrand et Sieyès, deux hommes politiques d’expériences font convaincre le jeune général Bonaparte, brillant vainqueur de la campagne d’Italie et tout juste revenu d’Égypte, des les appuyer dans leur tentative de coup d’État parlementaire.

Un coup de force qui, par le talent de Napoléon et les féroces grenadiers de Murat, se mua le 9 novembre 1799 en coup d’État militaire.

Lors de ce jour-clef pour l’Histoire de France, voire de l’Histoire du monde, le jeune officier corse avait à sa ceinture une épée, acquise récemment par un acheteur ayant préféré rester anonyme, lors d’une vente aux Etats-Unis.

Tel un saint charriant derrière lui son lot de reliques, l’engouement pour les enchères d’objets liés à Napoléon Bonaparte ne se dément pas. Un lot composé d’une épée portée par le futur empereur des Français lors de son coup d’Etat de 1799 et de cinq armes à feu ornementées lui ayant appartenu a été adjugé à plus de 2,8 millions de dollars (2,5 millions d’euros), lors d’une vente aux enchères aux Etats-Unis, vendredi 3 décembre.

L’épée, accompagnée de son fourreau, pièce maîtresse de la collection mise aux enchères, sort des ateliers versaillais de l’armurier Nicolas-Noël Boutet et fut « portée par Napoléon Bonaparte lors du coup d’Etat du 18 brumaire an VIII » (le 9 novembre 1799), selon Rock Island Auction Company, qui se dit « numéro un mondial des ventes aux enchères d’armes à feu, d’armes blanches et de matériel militaire de collection ».

Couronné l’Empereur des Français le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte avait offert son épée au général Jean-Andoche Junot (1771-1813). A la mort de ce dernier, l’arme s’était retrouvée dans un musée à Londres, puis chez un collectionneur américain.

La maison d’enchères a rappelé qu’en 2007 « le sabre porté à la bataille de Marengo avait été vendu aux enchères pour 6,5 millions de dollars ».

La France a célébré au printemps le bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon Bonaparte, survenue le 5 mai 1821 sur l’île de Sainte-Hénène, où il avait été exilé en 1815.