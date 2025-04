Espace : Katy Perry veut faire de la place à d’autres femmes, après son vol 100% féminin à bord de Blue Origin

Depuis le Texas, Katy Perry et cinq autres célébrités féminines ont pris part lundi à un vol suborbital de dix minutes, à bord d’une fusée Blue Origin. De retour sur Terre, l’artiste a expliqué qu’elle a réalisé son rêve d’adolescente pour montrer à sa fille qu’il ne faut jamais se fixer des limites. Elle assure aussi vouloir faire de la place aux femmes, qui représentent encore une part minime des humains ayant été dans l’espace.

Un équipage 100% féminin. La chanteuse américaine Katy Perry a participé, lundi 14 avril, à un vol suborbital bref à bord d’une fusée de l’entreprise Blue Origin, aux côtés de cinq autres femmes. Comme elle, ces chanceuses sont toutes des célébrités américaines. Il s’agit de : Lauren Sánchez, ancienne présentatrice de télévision et fiancée de Jeff Besos, patron de Blue Origin et d’Amazon ; Kerianne Flynn, productrice de films ; Galye King, coanimatrice de « CBS Mornings » ; Aisha Bowe, ancienne ingénieure de la NASA ; et Amanda Nguyen, scientifique devenue défenseur des victimes de violences sexuelles.

Katy Perry et ses coéquipières ont franchi la ligne de Karman

Le décollage de la fusée de Blue Origin, appelée New Shephard, a eu lieu dans l’ouest du Texas à 8 h 30, heure locale (13 h 30 en France). Entièrement automatisé, l’appareil a décollé à la verticale et la capsule s’est détachée en vol, avant de retomber tout doucement sur Terre, grâce à des parachutes et un rétropropulseur. L’expérience a duré seulement dix minutes. Pendant ce vol bref, les six passagères ont dépassé la ligne de Karman, qui marque à 100 km la frontière de l’espace suivant une convention internationale. En orbite, elles ont pu se détacher de leur siège et flotter quelque temps en apesanteur pour voir à travers les vitres notre planète couverte par les nuages.

Katy Perry a chanté une chanson de Louis Armstrong à bord

A leur retour au sol, les participantes au vol suborbital de Blue Origin ont été accueillies par Jeff Besos himself, dont le mariage avec Lauren Sánchez est prévu dans deux mois. À sa sortie de la capsule, Katy Perry, qui a chanté « What a wonderful world » de Louis Armstrong à bord, a déclaré qu’elle mettait un « dix sur dix » à cette expérience « incroyable ». Elle a également confié que ce voyage était « assez planant » et qu’elle a « senti une sorte de lâcher prise, de la confiance pour se lancer vers l’inconnu ».

Katy Perry veut créer de l’espace pour les prochaines femmes

Katy Perry a en outre affirmé qu’elle voulait « être un modèle de courage, de mérite et de bravoure », et que « le plus important, c’est de créer de l’espace pour les prochaines femmes. ». Cette prochaine génération, sa fille en fait évidemment partie. Dans une récente interview accordée au magazine Elle, Katy Perry expliquait prendre part au vol de Blue Origin pour sa « fille Daisy », qu’elle a eue avec le célèbre acteur britannique Orlando Bloom. L’interprète de « I kissed a girl » veut « l’inciter à ne jamais fixer de limites à ses rêves ».

Seulement 15 % des personnes ayant voyagé dans l’espace sont des femmes

Dans cette même interview Katy Perry s’est dit « tellement impatiente de voir l’inspiration et la lumière » qui jailliront des yeux de sa fille lorsqu’elle verra la fusée partir et qu’elle retournera à l’école le lendemain en disant : « Maman est allée dans l’espace ». En attendant de voir Daisy en combinaison et cette vague de femmes astronautes déferler, notons que les femmes ne représentent que 15 % des plus de 700 personnes ayant voyagé dans l’espace. Pour rehausser ce pourcentage, il faudra inciter les jeunes filles à s’intéresser davantage aux sciences, et surtout penser à leur ouvrir les portes du domaine spatial, pour ne pas faire d’elles de simples voyageuses.

Blue Origin en concurrence avec Virgin Galactic et SpaceX

Relevons également que ce vol de Blue Origin est seulement le deuxième 100% féminin, après celui de la cosmonaute soviétique Valentina Terechkova, qui a passé trois jours dans l’espace en 1963. Mais c’est le 11e voyage habité pour l’entreprise fondée par M. Bezos en 2000. Blue Origin a envoyé au total 58 personnes dans l’espace, toutes des personnalités influentes (célébrités, hommes d’affaires, milliardaires, etc.). Sur les vols spatiaux touristiques qu’elle prépare, la société est en concurrence avec Virgin Galactic au niveau de la partie suborbitale. Elle prévoit aussi de donner le change à SpaceX d’Elon Musk concernant les voyages orbitaux (totalement dans l’espace).