Nouvelles technologies : « Truth Social » en tête des téléchargements dans l’Apple Store

La nouvelle entreprise de médias sociaux de Donald Trump, Truth Social, a été lancée tard dimanche dans l’App Store d’Apple, marquant potentiellement le retour de l’ancien président sur les médias sociaux après avoir été banni de plusieurs plateformes l’année dernière.

L’application était disponible peu avant minuit et était la première application gratuite disponible sur l’App Store tôt lundi. Truth Social a été automatiquement téléchargée sur les appareils d’Apple Inc. appartenant aux utilisateurs qui avaient précommandé l’application.

De nombreux utilisateurs ont déclaré avoir eu des difficultés à créer un compte ou avoir été ajoutés à une liste d’attente avec un message : « En raison d’une demande massive, nous vous avons placé sur notre liste d’attente ».

L’application a été disponible pour les personnes invitées à l’utiliser pendant sa phase de test, a précédemment rapporté Reuters.

Trump a été banni de Twitter Inc, Facebook et YouTube d’Alphabet Inc à la suite de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par ses partisans, après avoir été accusé de poster des messages incitant à la violence.

Dirigé par l’ancien représentant républicain Devin Nunes, Trump Media & Technology Group (TMTG), l’entreprise derrière Truth Social, rejoint un portefeuille croissant d’entreprises technologiques qui se positionnent comme des champions de la liberté d’expression et espèrent attirer les utilisateurs qui ont le sentiment que leurs opinions sont réprimées sur des plateformes plus établies.

Jusqu’à présent, aucune de ces nouvelles entreprises, parmi lesquelles figurent les concurrents de Twitter Gettr et Parler et le site vidéo Rumble, n’a réussi à atteindre la popularité de leurs homologues traditionnels.