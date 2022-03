TikTok étend la durée maximale des vidéos à 10 minutes

L’application TikTok étend la durée de ses vidéos et défie désormais YouTube avec des contenus plus longs.

TikTok est-il toujours une plateforme de vidéos courtes ? Il semble que ce soit de moins en moins le cas, après que l’entreprise a annoncé aujourd’hui qu’elle portait la durée maximale des téléchargements à 10 minutes. T

L’entreprise chinoise propose à ses utilisateurs des contenus de plus en plus longs. En juillet dernier, l’entreprise proposait des vidéos de trois minutes. Nouveau seuil franchi il y a quelques jours avec des vidéos de dix minutes.

Bien que l’ascension fulgurante de TikTok ait été fondée sur un flux incessant de vidéos courtes conçues pour attirer l’attention des utilisateurs, l’entreprise propose depuis un certain temps déjà des contenus plus longs. Les vidéos plus longues permettent à TikTok de mieux concurrencer YouTube (qui privilégie les contenus longs), de capter un public plus âgé et d’augmenter le temps d’engagement global sur l’application.

Mais attention : le passage à des contenus plus longs peut nuire à l’entreprise en limitant la quantité de données qu’elle peut collecter sur les habitudes de visionnage des utilisateurs, ce qui lui permet de personnaliser les algorithmes qu’elle utilise pour attirer les utilisateurs en premier lieu.

En clair : des vidéos plus longues, ce sont moins de vidéos « swipées » et donc moins de données récoltées .

Ironiquement, alors que TikTok se développe pour offrir aux créateurs et aux utilisateurs des contenus plus longs, ses rivaux, stimulés par le succès de TikTok, ont fait le contraire. Instagram a lancé des vidéos courtes sous la forme de Reels, YouTube propose les bien nommés Shorts et Snapchat offre ce qu’il appelle Spotlight. Toutes ces entreprises tentent de trouver la bonne formule.

Tout le monde ressemble de plus en plus à TikTok, et TikTok ressemble de plus en plus à tout le monde.

Une idée pour le carême : et si on coupait court à tous ces réseaux sociaux chronophages ?