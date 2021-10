Les deux stars de la chanson française et ancien proche de l’icône du rock’n roll, n’apprécient pas la grotesque oeuvre d’art bâtie en hommage au chanteur.

«C’est une catastrophe. Mais cela plaît à Hidalgo, « notre drame de Paris », donc c’est bien» « Cette statue n’évoque rien, ce n’est pas Johnny. Je ne suis pas dans leurs têtes, mais je ne pense pas que les fans soient ravis de ça. De toute façon, je n’aime pas les places qui commémorent, ni les statues, les pigeons chient dessus. » : interrogé dans les colonnes du Parisien, le chanteur de Belleville n’a pas mâché ses mots pour se moquer de la nouvelle « création artistique » placée à Bercy, censée rendre hommage à son comparse des vieilles canaille.

Et ce vendredi 1 octobre, nouvelle salve de critiques avec Sylvie Vartan, l’ancienne femme du chanteur : « On ne peut pas dire que ce soit beau » « J’ai vu des photos, ce n’est pas une statue. C’est une… moto, on ne sait même pas si c’est la sienne… On ne peut pas dire que ce soit beau, mais rien n’est beau en fait. »

La chanteuse française qui chantait « l’amour c’est comme une cigarette » n’a pas été tendre avec « l’oeuvre » de l’artiste de Bertrand Lavier, un manche de guitare surmonté d’une Harley Davidson. Moi, je veux me souvenir de lui beau, dans sa force, sa présence extraordinaire, son côté solaire, sa voix » a ajouté Sylvie Vartan.

C’est la même raison pour laquelle elle refuse d’écouter ses disques posthumes. « Ce n’est pas lui, cela me fait de la peine. Je garde les moments merveilleux, il y en a eu de difficiles, mais curieusement la vie se charge de les effacer. » Après avoir elle-même chanté Johnny l’an dernier, Sylvie Vartan publie Merci pour le regard, un disque d’inédits composés par Clara Luciani, Joseph d’Anvers et La Grande Sophie.