L’État promet 400 millions d’euros pour le monde de la Culture

Le monde de la culture l’attendait depuis des mois : le gouvernement va «mobiliser 400 millions d’euros» pour le développement des industries culturelles, secteur durement touché par la crise sanitaire.

Le monde de la Culture, Ô combien important pour l’économie française, notamment à Paris, respire un peu : dans le cadre du quatrième programme d’investissements d’avenir (PIA4), sera mise au service d’une «stratégie nationale d’accélération des industries culturelles et créatives» sur la période 2021-2025.

C’est le ministère de la Culture qui l’a annoncé : l’aide sera destinée à la filière dans son ensemble, à «l’audiovisuel, au cinéma, au spectacle vivant dans toutes ses disciplines, à la musique dans toutes ses composantes, aux musées et au patrimoine, aux arts visuels, au design, à l’architecture, aux métiers d’art, à la mode, à la communication, au jeu vidéo, au livre et à la presse», indique le communiqué de presse.

Le ministère précise que l’action gouvernementale se structurera autour de «cinq axes». Il s’agira de «renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises» (146 millions alloués), d’«accélérer la transformation numérique» (150 millions), de soutenir le développement de l’industrie culturelle française à l’international (86 millions), le tout en tenant compte de la situation «sociale et environnementale» (18 millions).

Divers canaux, tels que des appels d’offres, des concours ou l’allocation de fonds permettront de déployer le dispositif. Certains aménagements prennent effet immédiatement, comme le renforcement à hauteur de 25 millions d’euros du Fonds de prêt à l’Innovation des Industries Culturelles et Créatives. «En favorisant l’émergence de nouvelles offres culturelles et de nouvelles solutions technologiques, notre objectif est de transformer l’ensemble de la filière et de créer les champions culturels de demain», a déclaré la ministre Roselyne Bachelot, citée dans le communiqué.

Le secteur culturel représente 2,3% du PIB français pour un chiffre d’affaires de 91,4 milliards d’euros et 640.000 emplois directs, rappelle le ministère. Il a été percuté de plein fouet par la crise sanitaire, qui a mis à l’arrêt des pans entiers du secteur, comme le spectacle vivant ou les musées.