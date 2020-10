Shopping féminin en ligne : le choix de la rédac’ !

La rentrée est déjà bien entamée et, avec elle, l’heure de reconstituer ses stocks de produits de beauté ou sa garde-robe pour l’année à venir. Mais, dans la myriade de sites existants, difficile d’identifier la meilleure plateforme pour commander en ligne ses produits, à prix compétitifs, en livraison rapide, tout en ayant accès aux meilleures marques. La rédaction de Métropolitaine vous propose un petit TOP de ses perles du e-shopping, comme Femina-Shopping ou encore Mademoiselle bio. Loin des sites des grandes marques ou des marketplaces les plus éprouvées, ce classement se concentre sur certaines plateformes, peut-être moins connues que les Amazon ou Ebay, mais parfois beaucoup plus efficaces.

Mademoiselle bio : pour les plus naturelles d’entre nous !

Pour certaines, point de Salut hors du bio’. Pour vous, Mademoiselle bio est sans doute LE site à découvrir. Plus de 80 références bio allant des très classiques (Weleda…) aux plus élitistes. Évidemment, si le site est résolument tourné vers les femmes, de belles références sont disponibles pour les plus petits et, dans une moindre mesure, pour les hommes.

On sent que la créatrice du site connaît son sujet. Chaque produit est extrêmement documenté grâce à une fiche produit détaillée. À signaler, si la vente en ligne ne suffit pas, le produit dispose d’un de réseau de points de vente physiques, situés à Bordeaux et Paris. Pratique pour demander directement des conseils à des vendeuses spécialisées sur les produits bio’.

Pour visiter Mademoiselle bio, suivez le lien !

Femina-shopping : pour les Suisses — mais pas que… – !

Femina-shopping est un nouveau venu des sites de ventes en ligne. Le modèle est original : la créatrice du site choisit elle-même les produits mis en vente sur son site afin de vous garantir les meilleures gammes. Un engagement personnel de la fondatrice qui nous permet d’éviter les mauvaises surprises. Et surtout, Femina Shopping nous propose un panel de produits, allant du maquillage, aux parfums, en passant par la maison, la santé ou encore la maternité. Une section « homme » est disponible pour faire plaisir à votre conjoint…

En termes de délai de livraison, tous les records sont battus pour celles vivant en Suisse, d’où est originaire la fondatrice. En effet, Fémina-Shopping nous promet une livraison en 24 heures dans le pays. Forcément un peu plus pour les habitantes des pays limitrophes. Un service client téléphonique est disponible en semaine, en cas de problème.

Le site dispose aussi d’un très avantageux programme de fidélité, permettant de gagner des points crédités sur notre compte à chaque achat. Équivalents à de l’argent comptant, ils peuvent ensuite être utilisés pour l’achat d’autres produits. À terme, la perspective de réaliser de très belles économies….

Pour visiter femina-shopping.ch, suivez le lien !

Net-a-porter.com : pour de l’eshop de luxe

Un incontournable… mais qu’il ne vaut mieux pas ignorer de son classement… Fondé en 2000, Net-a-porter.com est désormais l’une des références de la vente de vêtements en ligne. Évidemment, les prix sont très élevés et réservés aux plus fortunées d’entre nous — où à celles souhaitant, de temps en temps, faire une petite folie —.

Vous retrouvez les plus grandes marques, les meilleures créations et des modèles parfois inaccessibles en France. Un blog sur le site vous permet de vous tenir au courant des dernières tendances.

Pour visiter Net-a-porter.com, suivez le lien !

Nyx Comestics : pour des modèles plus low-cost

Une plateforme aussi très connue. Centrée uniquement sur le maquillage, elle offre une gamme de produits de la marque rachetée par L’Oréal en 2014. Et surtout, les prix sont ultracompétitifs, ce qui d’ailleurs, a fait la notoriété de Nyx auprès du grand public. Un incontournable de la communauté des sites de vente en ligne féminins.

Pour visiter Nyx Comestics, suivez le lien !