Le look de Kate Middleton pour moins de 20 euros ?

Amusant : sur le réseau social Instagram, une jeune australienne Jennifer Jom inspire des internautes du monde entier en reproduisant, à petit prix, les tenues de Kate Middleton.

Les tenues de duchesse de Cambridge sont observées à la loupe par la presse du monde entier, mais à l’autre bout du globe, une jeune dentiste de Brisbane réussit pour quelques sous à reproduire les la garde-robe de Kate Middleton «qui est classe mais aussi à qui on peut s’identifier. Elle peut porter une tiare un instant, et un jean et des baskets l’instant d’après » explique Jennifer Jom au Daily Mail.

Un compte instagram fort de 3000 abonnés, qui imite le dressing royal avec des sites de seconde main ! Une démarche écologique et éthique qui va des robes aux accessoires de la femme du prince William ainsi que de leurs enfants, Charlotte, George et Louis. Une démarche qui permet de créer des styles à tout petit prix ! «J’ai toujours aimé le style de Kate et je l’ai remarquée quand elle a commencé à sortir avec le prince William». Un compte Instagram avec une trentaines de répliques, que la jeune maman australienne explique par sa fascination pour la style de lady Diana quand elle était jeune.

Une démarche amusante, mais qui a surtout le mérite de rappeler qu’avec un peu d’ingéniosité, en chinant un peu et parfois, avec une bonne machine à coudre, reproduire les tenues des plus grands couturiers est à portée de main.