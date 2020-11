Le Women’s Forum met en avant 13 jeunes femmes de demain

Voilà 15 ans que le Women’s forum s’engage à mettre en lumière les femmes qui compte dans les domaines économiques, scientifiques ou culturels. Avec son programme « Rising Talents », c’est cette année 13 femmes de moins de 40 ans qui sont mises en avant.

Qui seront les femmes qui comptent de demain ?

Créé en 2005, le Women’s forum organise depuis chaque année de grandes rencontres internationales et des débats pour renforcer la représentativité des femmes et une plus grande mixité des sexes dans tous les organes de pouvoir de la société. Un forum parmi les plus influents au monde, selon le Financial Times.

Or depuis 13 ans, le Women’s Forum met en lumière les talents féminins de moins de 40 ans. Un programme intitulé « Rising Talents », qui révèle cette année 13 femmes, choisies parmi près de 340 candidates. Issues de 11 pays différents, et travaillant dans des secteurs aussi différents que l’énergie, l’aéronautique ou l’éducation, ces femmes joueront « un rôle clé dans les années à venir » selon Isabelle Xoual, associée gérante chez Lazard et membre de l’équipe organisatrice de l’événement. « En France, Rising Talents a déjà révélé des personnalités, comme Agnès Pannier-Runacher (aujourd’hui ministre déléguée chargée de l’industrie à Bercy), Estelle Touzet — directrice de la sommellerie au Ritz —, Leslie Serrero — directrice générale de Fendi France — ou encore Gwenaelle Huet — directrice générale adjointe d’Engie — », souligne fièrement la directrice générale du Women’s Forum Chiara Corazza.

« En ces temps difficiles, le Forum des femmes pour l’économie et la société souhaite plus que jamais promouvoir les jeunes talents qui joueront un rôle clé dans la conception d’un monde plus inclusif. Nos talents émergents exceptionnels auront non seulement un impact positif sur notre économie et notre société, mais redonneront également à la communauté dans son ensemble », explique Chiara Corazza.

Parmi les Françaises mises à l’honneur cette année : Eve Tamraz Najjar, cofondatrice de WLAB LTD, qui œuvre à simplifier la prévention des allergies et de l’asthme ou la PDG de la Compagnie parisienne de Chauffage urbain (CPCU), Camille Bonenfant-Jeanneney.