Paris : arrivée de la superstar du ballon rond Lionel Messi

Que vous aimiez le foot ou non, vous ne pourrez pas échapper à cette information. Les supporters parisiens étaient fébriles et la rumeur courrait depuis plusieurs jours… Mais c’est désormais officiel, Messi est parisien.

Le Paris-Saint Germain pourrait bien avoir fait le coup mercato le plus incroyable de l’Histoire du football français, voire du monde en faisant signer le joueur argentin Lionel Messi.

La star, qu’on croyait attachée à tout jamais au FC Barcelone où il jouait depuis ses 13ans, s’est finalement engagée avec le club français après des semaines de suspens autour de sa situation. Ce dimanche 8 août, il faisait ses adieux en larmes à son club qui l’a vu devenir le meilleur joueur de la planète : « Je n’avais jamais imaginé mes adieux, car la vérité est que je n’y pensais pas », a-t-il dit, révélant qu’il avait proposé de réduire son salaire de moitié pour pouvoir rester. Mais le Barça a renoncé à prolonger son contrat, expiré en juin, qui faisait planer un risque trop élevé sur ses finances exsangues.

Une occasion saisie par le Paris-Saint-Germain, qui a su convaincre le joueur de changer de club, de championnat et d’ambiance en posant ses valises au bord de la Seine. En quête de star pour développer sa marque et décrocher – enfin – la précieuse ligue des Champions, le club a mobilisé les anciens compagnons de Messi, comme le brésilien Neymar, pour le convaincre de les rejoindre au PSG. Une séduction qui s’est aussi accompagnée d’une proposition de contrat de trois années (dont une en option) assorti d’un salaire net avoisinant les 40 millions d’euros annuels.

Opération réussie : ce mardi 10 août, on a ainsi vu le joueur argentin au Bourget, venu effectuer la traditionnelle visite médicale, avec un t-shirt « Ici c’est Paris ».

Il est là ! Lionel Messi est arrivé à Paris devant les supporters ! pic.twitter.com/RDfQnyVotI — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 10, 2021

Une image inimaginable il y a encore quelques semaines et rendue possible par la puissance financière du propriétaire Qatari du PSG et l’allègement des règles du fair-play financier de l’UEFA.

Avec le sextuple vainqueur du Ballon d’or, aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, le club de la capitale devient le grand favori de la Ligue des champions.