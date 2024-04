La ligne verte de Nantes, c’est à dire ?

Nantes, ville dynamique et créative, offre aux visiteurs une expérience unique : le Voyage à Nantes. Un parcours artistique et culturel matérialisé par une ligne verte tracée au sol, qui serpente à travers la ville et invite à la découverte de ses trésors cachés et de ses œuvres d’art contemporain.

Une promenade artistique à travers l’histoire et la modernité

Sur plus de 12 kilomètres, la ligne verte guide les flâneurs à travers les quartiers historiques et modernes de Nantes. Une manière ludique et originale de découvrir la ville, en passant par des lieux incontournables tels que le Château des Ducs de Bretagne, la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, les Machines de l’île, ou encore les Jardins des Plantes.

Mais le Voyage à Nantes, c’est avant tout une invitation à la surprise et à l’émerveillement. Le long du parcours, se dévoilent des œuvres d’art contemporain souvent monumentales et inattendues, qui interrogent et interpellent le regard. Des sculptures géantes aux installations interactives, en passant par des fresques murales et des interventions urbaines, la ville se transforme en un véritable musée à ciel ouvert.

Un parcours accessible à tous

Facile à suivre grâce à sa ligne verte peinte au sol, le Voyage à Nantes est accessible à tous, petits et grands, Nantais et touristes. Des plans et des brochures sont disponibles gratuitement à l’Office de Tourisme pour vous aider à organiser votre balade.

Que vous soyez amateur d’art, d’histoire ou simplement curieux de découvrir Nantes autrement, la ligne verte est un incontournable. Une promenade poétique et stimulante qui vous permettra de porter un nouveau regard sur la ville et de vivre une expérience unique.

Voici quelques conseils pour profiter pleinement de votre balade sur la ligne verte :

Commencez votre parcours par un des points d’information du Voyage à Nantes, où vous pourrez trouver des plans, des brochures et des conseils personnalisés.

Prenez le temps de flâner et de savourer chaque étape du parcours. N’hésitez pas à vous attarder sur les œuvres d’art qui vous interpellent, à entrer dans les lieux qui vous attirent et à discuter avec les habitants que vous croiserez sur votre chemin.

Le Voyage à Nantes est une expérience modulable. Vous pouvez choisir de suivre l’intégralité du parcours ou de sélectionner les étapes qui vous intéressent le plus.

Profitez des événements ponctuels qui rythment l’année, tels que le Voyage à Nantes estival ou les illuminations de Noël.

N’oubliez pas votre appareil photo ! Vous allez immortaliser des souvenirs inoubliables.

La ligne verte, c’est bien plus qu’un simple parcours touristique. C’est une invitation à la découverte, à l’évasion et à la rêverie. Laissez-vous guider et laissez-vous surprendre par la magie de Nantes !