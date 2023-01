Andrew Tate arrêté en Roumanie pour traite des êtres humains

Les autorités roumaines ont annoncé jeudi avoir arrêté Andrew Tate, personnalité controversée d’Internet et ancien kickboxeur professionnel, soupçonné de trafic d’êtres humains, de viol et de formation d’un groupe criminel organisé.

C’est une petite star d’internet qui va passer les prochains jours derrière les barreaux : provocateur et flambeur, l’ancien kickboxeur Andrew Tate est devenu célèbre en quelques mois sur le web avec des interventions à rallonge où son ego surdimensionné multiplie les punchlines, les conseils de vie et les analyses sociétales teintées de machisme.

Ce jeudi 29 décembre, Andrew Tate et son frère on été arrêté et placé en garde à vue 24h auprès de deux suspects roumains. « Les quatre suspects (…) semblent avoir créé un groupe criminel organisé dans le but de recruter, héberger et exploiter des femmes en les forçant à créer du contenu pornographique destiné à être vu sur des sites Web spécialisés moyennant un coût », ont déclaré les procureurs de Bucarest « gagnant au passage d’importantes sommes d’argent ».

Les autorité judiciaires roumaines ont déclaré avoir trouvé six femmes qui avaient été exploitées sexuellement par les suspects.

Une arrestation finalement à la hauteur des extravagances d’Andrew Tate. Depuis des mois, la police roumaine attendait qu’il revienne à Bucarest pour pouvoir l’arrêter : installé depuis de nombreuses années en Roumanie, l’Influenceur s’était aussi installé aux Émirats depuis 2021 (il s’était converti à l’Islam, la religion correspondant davantage à sa vision de la femme, selon ses dires).

Après un échange de tweets provocateurs avec l’activiste Greta Thunberg pour faire étalage de ses bolides personnels, il publie en ligne une vidéo de lui, cigare à la main, pour répondre une nouvelle fois à la jeune adolescente et alimenter le buzz autour de lui. Sur sa table, en premier plan, une boite à pizza en carton d’une entreprise de fast-food roumaine.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022