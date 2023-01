Adidas perd son procès à New York contre Thom Browne

Adidas contre Thom Brown, le géant des tenues de sport contre le créateur de mode : le premier reprochait au second d’utiliser ses iconiques trois bandes blanches dans ses créations. Mais la justice américaine a donné raison à la marque américaine.

Ce jeudi 12 janvier, la justice américaine estimé que le groupe allemand Adidas n’avait pas réussi à démontrer que l’utilisation par la marque de luxe Thom Browne Inc. de rayures sur ses vêtements portait atteinte à la marque du géant des vêtements de sport.

Le jury a estimé que les motifs à rayures parallèles de la maison de mode n’étaient pas susceptibles de créer une confusion avec les produits Adidas, mettant ainsi fin à un procès qui avait débuté le 3 janvier. Thom Browne avait fait valoir, entre autres, que ses modèles comportaient un nombre différent de rayures.

Un porte-parole d’Adidas a déclaré dans un courriel que la société était déçue du verdict, mais qu’elle « continuera à faire respecter sa propriété intellectuelle avec vigilance, notamment en faisant appel. »

Adidas a poursuivi la marque du designer new-yorkais Thom Browne en 2021, affirmant que les motifs à quatre barres et à rayures « Grosgrain » de Thom Browne sur ses chaussures et ses vêtements de sport haut de gamme violaient ses droits de propriété.

Selon des documents judiciaires, Adidas a intenté plus de 90 procès et signé plus de 200 accords transactionnels depuis 2008 concernant cette marque. Thom Browne utilisait auparavant un motif à trois barres sur ses vêtements, qu’il a remplacé par le motif à quatre bandes après qu’Adidas s’y est opposé en 2007.

Thom Browne a déclaré qu’il était peu probable qu’il y ait confusion entre les dessins des deux sociétés, car elles « opèrent sur des marchés différents, servent des clients différents et proposent leurs produits à des prix très différents ». Elle a également déclaré que les rayures sont un élément de conception commun pour les vêtements.

Adidas avait prévu de demander au jury plus de 7,8 millions de dollars de dommages-intérêts, ainsi que des dommages-intérêts punitifs supplémentaires et une part des ventes de Thom Browne, selon un document déposé au tribunal. En vain.