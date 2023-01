Une résidence de Pompéi remplie de fresques érotiques rouvre ses portes après 20 ans de rénovation

Une immense demeure de Pompéi couverte de fresques érotiques, fermée au public depuis 20 ans, a rouvert ses portes après avoir subi une rénovation spectaculaire. Une idée de destination de vacances pour cet été ?

Petite nouvelle dans le monde de l’archéologie : la « maison des Vettii » ouvre à nouveau ses portes après 20 ans de restauration. Un vestige archéologique connue tant pour la qualité des oeuvres préservées que pour les fresques « coquines » qui recouvrent les murs. De quoi donner des envies de vacances napolitaines cet été ?

La maison historique des Vettii, située au sud de Naples, en Italie, aurait appartenu à deux hommes libérés de l’esclavage – Aulus Vettius Conviva et Aulus Vettius Restitutus – qui auraient fait fortune dans la vente de vin.

Construite à l’origine au deuxième siècle avant J.-C., la maison – ainsi qu’une grande partie de Pompéi – a été ensevelie et préservée par les cendres de l’éruption du Vésuve en 79 de notre ère. Elle a été fouillée entre 1894 et 1896, mais fermée au cours de ces deux dernières décennies pour une restauration minutieuse.

Des experts, dont des archéologues, des architectes, des restaurateurs, des ingénieurs, des ingénieurs structurels et des paysagistes, ont été recrutés pour travailler sur ce site architectural complexe.

Le parc archéologique de Pompéi a annoncé la réouverture de la maison dans un post sur Instagram cette semaine : « La Maison des Vettii, la maison emblématique de Pompéi, rouvre ses portes. Elle figure toujours dans les guides du site du patrimoine mondial de l’UNESCO et dans les livres sur l’art antique en raison de ses fresques extraordinaires et des sculptures qui ornaient le grand jardin. «

Mais ertains aspects de la rénovation se sont avérés particulièrement difficiles, selon un communiqué de presse publié par le parc : « le retrait des couches de cire appliquées sur les fresques dans le passé dans l’intention de les protéger et de les faire briller s’est avéré particulièrement compliqué : une méthode de restauration qui s’est avérée très dommageable et qui a également obscurci de nombreux détails des peintures raffinées, avec des représentations d’architecture fantastique et de scènes mythologiques. »

Alors ? Convaincues pour passer quelques jours au pied du Vésuve cet été ?