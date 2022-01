Après un terrible accident de ski, l’acteur Gaspard Ulliel est décédé.

Ce mercredi, l’acteur de 37ans Gaspard Ulliel est décédé au CHU de Grenoble après être entré en collision avec un autre skieur.

L’acteur, qui passait des vacances en famille en Savoie, est entré en collision mardi après-midi avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues, selon une porte-parole de la station de La Rosière. Grièvement blessé, il a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble, où il est mort. Une enquête a été ouverte et confiée à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) des Alpes, a, par ailleurs, annoncé le parquet d’Albertville.

La procureure d’Albertville, Anne Gaches, a expliqué qu’« il ressort des premiers témoignages et des constatations réalisées sur place que les deux skieurs ont tous les deux chuté au sol. A l’arrivée des secours, Monsieur Ulliel était immobile, inconscient dans la neige », et « l’autre skieur était indemne ».

« Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument. C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard. Nous perdons un acteur français », a immédiatement réagi le premier ministre, Jean Castex, sur Twitter.

« Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent. J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui », a déclaré la ministre de la culture, Roselyne Bachelot.