Salon du Bourget 2025 : la féminisation du spatial et de l’aéro, fil rouge de cette édition

Le Salon du Bourget se tient depuis le lundi 16 juin. Pour la première fois, il met en lumière les femmes dans l’industrie aéronautique et spatiale avec le programme « Femmes de l’Aéro et du Spatial ». Cette opération vise à célébrer les contributions des femmes dans ces secteurs et à promouvoir les carrières au féminin. Elle est accompagnée d’autres initiatives comme L’Aéro Recrute et L’Avion des Métiers.

Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget a ouvert ses portes le lundi 16 juin. Jusqu’au dimanche 22 juin, cet événement accueille près de 2 400 exposants issus d’une cinquantaine de pays. Il devrait attirer plus de 300 000 visiteurs.

Le Salon du Bourget, l’occasion pour les entreprises de saisir de nouvelles opportunités

Lancé en 1909, le SIAE est le plus grand événement au monde consacré à l’industrie aéronautique et spatiale. Chaque année, il rassemble, le temps d’une semaine, de nombreux industriels, startups, hommes d’affaires, politiques et simples passionnés d’aviation. C’est l’occasion pour les entreprises de saisir de nouvelles opportunités commerciales, de présenter leur savoir-faire et innovations et de nouer des partenariats technologiques et industriels clés. C’est aussi le moment de réfléchir sur l’aviation et le spatial de demain.

Des personnalités inspirantes partageront leurs parcours et expériences au Salon du Bourget

Le Salon du Bourget 2025 a fait le choix de promouvoir – une première – les femmes de l’aéronautique et du spatial à travers le programme « Femmes de l’Aéro et du Spatial ». Cette initiative vise à célébrer les contributions des femmes dans ces secteurs et à promouvoir les carrières féminines. Jusqu’à dimanche, de nombreuses pionnières et des personnalités inspirantes partageront leurs parcours et expériences. Parmi elles, Anne Rigail, CEO d’Air France et marraine de l’opération, et Christelle Astorg-Lepine, Conseillère spatiale à l’Ambassade de France d’Abu Dhabi. Ces dirigeantes animeront des keynotes pendant lesquels il sera question de discuter de l’importance des femmes dans l’aventure spatiale.

Des visites pour des groupes de collégiennes, lycéennes et d’étudiantes

L’opération Femmes de l’Aéro et du Spatial comprend également des pitches motivants de femmes, des rencontres et des visites pour des groupes de collégiennes et lycéennes ou d’étudiantes. Il y a en outre des réunions entre femmes et professionnels investis dans la féminisation, des expositions ainsi que des vols commentés de femmes pilotes. En outre, des ateliers interactifs et des sessions de réalité virtuelle permettent de découvrir le quotidien d’une apprentie mécanicienne aéronautique. Sans oublier des jeux et quizz sur les femmes dans l’aérospatial, pour apprendre de manière ludique sur les contributions féminines dans ce secteur.

L’Avion des Métiers pour faire connaître les carrières de l’aéronautique

À travers ces animations et rencontres, les organisateurs du Salon du Bourget mettent à l’honneur toutes celles qui font déjà vivre la filière aéronautique et spatiale. Ils affirment également leur volonté de renforcer la présence des femmes et leur rôle dans les années à venir. Pour soutenir cette ambition, d’autres initiatives ont cours. Comme L’Avion des Métiers qui revient pour sa 6e édition. Cet espace dédié aux jeunes propose des démonstrations, des simulateurs et l’intervention de professionnels et d’écoles mobilisés pour faire naître des vocations. Pour cette 55e édition, 20 métiers phares sont mis en lumière à travers un parcours immersif. Parmi lesquels ceux d’ingénieur en électronique, d’architecte système, de data scientist, d’ingénieur IA, d’expert cybersécurité, de concepteur et d’agent de maintenance.

L’Aéro Recrute au Salon du Bourget

On note en outre l’opération L’Aéro Recrute, qui réunit 150 entreprises porteuses d’offres d’emplois, ainsi que des conseillers en orientation. Pendant les journées grand public (du vendredi au dimanche), une sélection d’ambassadeurs partageront en outre leurs expériences, parcours et vision, afin d’inspirer, informer et créer des vocations. Grâce à ces initiatives, le Salon du Bourget espère renforcer la présence des femmes dans l’aéronautique et le spatial, alors que celles-ci s’orientent insuffisamment vers les formations techniques qui représentent pourtant 80 % des recrutements de cette filière dynamique. En 2025, l’aéronautique propose 25.000 postes. Et ce nombre devrait monter dans les années à venir. Pourtant seulement 15 % de femmes se projettent dans ce secteur, contre 28 % des hommes.