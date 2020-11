Cette année la nuit des musées passe par Internet

Contexte sanitaire oblige, la nuit des musées a été contrainte de revoir sa feuille de route cette année. Une nocturne qui aura bel et bien lieu le 14 novembre prochain, mais pour laquelle de nombreux musées se sont engagés à organiser des visites et des activités virtuelles.

Pour les amateurs de la nuit des musées, c’est chaque automne le même dilemme : dans quel musée aller cette année ?

Il faut dire que l’événement ne manque pas de charme : au-delà d’une simple visite dans un musée, déambuler dans les couloirs à la nuit tombée quand le soleil couchant caresse les œuvres, puis quand la nuit enveloppe de son lourd manteau le bâtiment tout entier, c’est une véritable expérience féerique pour les visiteurs.

Mais covid-19 et confinement oblige, de nombreux musées et monuments se sont adaptés cette année pour proposer des expériences virtuelles en ligne. C’est notamment le cas du Grand Palais qui propose notamment une balade sonore. Le château de Chantilly propose pour sa part une visite guidée virtuelle, alors que Centre Pompidou propose une exposition 3D inédite consacrée au triptyque des bleus de Joan Miro. Des expériences immersives inédites, disponibles en ligne depuis chez soi !

L’occasion de visiter aussi des musées aux quatre coins de la France : c’est ainsi que sur ses pages Facebook et Instagram, le musée Louvre Lens propose une visite guidée de la Galerie du temps (galerie principale du musée) et de l’expo « Soleils noirs »… à la lampe de poche ! Plus insolite : le musée du design de Bordeaux propose une exposition sur l’histoire des seakers, visible en ligne à travers un plan interactif permettant de découvrir les différentes notices explicatives tout le temps faisant parcourir les photos des chaussures exposées.