Culture : Roselyne Bachelot concède « un manque de visibilité »

Alors que les lieux culturels devaient pouvoir ouvrir leurs portes jeudi prochain, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a concédé au micro de RTL « un manque de visibilité ». Les salles de spectacles, de théâtre et de cinéma pourraient ne pas rouvrir avant les calendes grecques.

Interrogée mardi 5 janvier sur RTL, la ministre la culture est restée évasive quant à ouverture prochaine des salles de concert, de cinéma et de théâtre : « On manque totalement de visibilité », a déclaré Roselyne Bachelot, ajoutant « qu’on ne peut pas exclure » une « reprise massive de l’épidémie » : « Si je disais autre chose je mentirais au monde de la culture et à nos concitoyens. ».

#COVID19 “C’est très difficile d’avoir de la visibilité”, d’autant plus avec la #mutation du #coronavirus, explique @R_Bachelot dans #RTLSoir : “nous sommes très attentifs à tout cela”, affirme-t-elle Le replay de l’interview est sur l’appli RTL et sur https://t.co/qPn248hn0o pic.twitter.com/3QdW506hTf — RTL France (@RTLFrance) January 5, 2021

Une difficulté à prendre une décision justifiée par l’apparition du virus mutant britannique, faisant peser le risque d’un troisième confinement en France : « Nous manquons d’éléments objectifs pour fixer de façon claire et ferme que nous avons une sécurité absolue. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans des pays étrangers où des expérimentations sont lancées pour arriver à solidifier ces données scientifiques et assurer la sécurité des personnes dans les salles de spectacle. Nous attendons des données, mais nous pouvons les constituer assez vite. »

À la fin du mois de novembre, le Président de la République avait annoncé que les salles de spectacle pourraient rouvrir le 15 décembre, à condition que le nombre de nouveaux cas de coronavirus rapportés positifs passe sous la barre de 5000 par jour. Mais au début du mois de décembre, le Premier ministre Jean Castex a finalement annoncé que les chiffres épidémiologiques obligeaient les autorités à repousser ces ouvertures jusqu’au 7 janvier, soit demain. À quelques heures du délai, cette ouverture paraît particulièrement compromise.

Des modèles alternatifs ?

« Nous allons fixer un certain nombre d’échéances pour constater l’évolution de la pandémie suite aux fêtes de fin d’année », déclare Roselyne Bachelot, qui annonce au massage la mise sur pied d’un « modèle résilient, qui nous permettrait de surmonter les vagues de la crise ». Cela mènerait à établir « un calendrier glissant en fonction de l’impact de la pandémie. Les musées pourraient être les premières structures à rouvrir. »

De nouvelles aides pourraient être allouées au monde de la culture, tandis que les droits des intermittents du spectacle pourraient être prolongés.