Décès de l’architecte Carolina Bueno

C’était l’une des architectes les plus en vue de la planète : Carolina Bueno est décédée à seulement 46ans le 4 janvier dernier à Sao Paulo où elle était soignée pour une longue maladie.

C’est avec « une grande émotion et une profonde tristesse » que l’agence Tryptique architecture a annoncé le décès de sa fondatrice, la Franco-Brésilienne Carolina Bueno. Dans son communiqué, l’agence rend hommage à une « femme engagée, énergique et passionnée, qui a milité et travaillé pour construire une ville de demain ouverte, inclusive et respectueuse de l’environnement. Une personnalité forte et rayonnante, à l’originalité et au talent incontestables », Carolina Bueno était « une personnalité forte et rayonnante, à l’originalité et au talent incontestables, sa disparition laisse derrière elle le souvenir d’une femme énergique et passionnée. »

L’agence avait été créée au tournant des années 2000 avec trois autres architectes, Gregory Bousquet, Olivier Raffaëlli et Guillaume Sibaud et avait été lauréate des «Albums des jeunes architectes et des paysagistes» de la session 2007-2008, fort d’un nouveau mouvement architectural, le « tropicalisme ». Un style architectural dont Carolina Bueno était l’un des porte-étendard, en s’appropriant pleinement l’environnement, l’ambiance et les cultures situées autour de l’équateur, entre les Tropiques du Cancer et du Capricorne.

Un style architectural unique, qui ne repousse pas la nature luxuriante, mais l’incorpore pleinement aux courbes et aux dynamiques des bâtiments tout en maintenant une fonctionnalité optimale de ceux-ci. Exemple archétypal, le « Copacabana Hôtel » de Rio de Janeiro, justement réalisé par l’agence triptyque et Carolina Bueno en 2018.

En France, l’agence s’était fait notamment remarquer en proposant une architecture originale pour la nouvelle maroquinerie Hermès de Louviers, en Normandie.