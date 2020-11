«D’art d’art» : clap de fin

Après 18 ans d’antenne, la pastille quotidienne « d’Art d’Art », diffusée tous les soirs France 2, va finalement s’arrêter à la fin du mois de décembre. Une grande perte pour une petite émission, qui savait mettre l’art à la portée du plus grand nombre. C’était ça, le service public.

Nous étions tellement habitué à sa présence que nous l’avions presque oublié. L’émission «D’art d’art» , qui racontait l’histoire d’une œuvre d’art en une poignée de minutes, existait déjà depuis 2002. Présentée successivement par Frédéric Taddeï puis par la philosophe Adèle Van Reeth depuis 2018, l’émission réussissait le pari de faire découvrir une œuvre, un courant, un artiste en quelques minutes. Une bouffée d’air frais et de culture sur le PAF.

Mais le court programme n’aura pas le temps de profiter de sa nouvelle majorité. La direction de France télévisions et France 2 ont décidé d’enterrer cette courte pastille qui savait mettre en valeur les plus beaux trésors de l’histoire de l’art, de Rubens à Van Gogh, en passant par Rodin ou Malevitch. Sculpture et peinture, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, c’est tout l’art et plus particulièrement l’art européen qui était expliqué et décrypté avec des mots justes et des anecdotes croustillantes. Le ton truculent de Frédéric Taddeï n’y était d’ailleurs pas pour rien.

À la place de ce programme qui rythmait les débuts de soirée sur le service public, une nouvelle émission intitulée «Oh! AfricArt», suivi de «Ouh là l’Art!», animé par Adèle Van Reeth tentera de «découvrir quel élément déclencheur a permis à un artiste de réaliser certaines œuvres à travers des anecdotes». Un «sous d’art d’art», mais en plus inclusif ? Un beau gâchis, qui nous rend très triste. Heureusement, on peut retrouver en ligne la plupart des épisodes de ces dernières années. De quoi bien s’occuper pour les prochains confinement !