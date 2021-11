Décès de James Michael Tyler, alias Gunther dans « Friends »

Chez Métropolitaine, nous avons le coeur serré en écrivant ces lignes : l’acteur James Michael Tyler, connu pour son rôle de Gunther dans la série Friends, est décédé ce dimanche 24 octobre à l’âge de 59 ans, d’un cancer de la prostate.

«Friends n’aurait jamais été la même série sans toi. Merci pour les fous rires que tu as apporté à la série et dans nos vies. Tu vas tellement nous manquer». Ses chemises atroces, son look improbable des années 90, ce rôle si attachant… Nous adorions Gunther dans Friends.

L’acteur James Michael Tyler,, s’est éteint le 24 octobre, à son domicile à Los Angeles, des suites d’un cancer de la prostate, dont il souffrait depuis 2018. À l’annonce de cette disparition, l’actrice Jennifer Aniston a rendu hommage à son camarade de plateau, en partageant une brève séquence dans laquelle on retrouve le personnage de Gunther déclarant son amour à Rachel.

« Oh Gunther… »

Dans un tweet, la société de production Warner Bros déplore la perte d’un «acteur aimé, partie intégrale de notre famille FRIENDS. Nos pensées sont avec sa famille, collègues, amis et fans».

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/3GyJAgaU94 — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 24, 2021

Les autres acteurs de Friends comme Courtney Cox, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc ont également rendu hommage à leur partenaire de travail et ami. L’interprète de Phoebe a remercié James Michael Tyler «d’avoir été là pour tout le monde». Courtney Cox a tweeté «L’énorme gratitude que tu apportais et que démontrais chaque jour sur le plateau est à l’image de la gratitude que je ressens de t’avoir connu. Repose en paix James»

«Nous avons tellement ri mon pote. Tu nous manqueras. Repose en paix mon ami», a commenté Matt LeBlanc, alias Joey.